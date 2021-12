Nintendo Indie World: fecha y hora confirmada del evento de juegos para Nintendo Switch

Nintendo acaba de anunciar importantes noticias para los gamers que disfrutan de los juegos indie desde una Nintendo Switch. La compañía nipona ya tendría todo listo para lo que será el Indie World, su evento para juegos dedicado a los títulos desarrollados por estudios independientes. ¿Cuándo será y a qué hora se realizará? Te lo contamos en esta nota.

Aunque durante la transmisión del The Game Awards 2021 pudimos ver un spot publicitario del nuevo Nintendo Indie World, la firma no había detallado la fecha de su transmisión en ese entonces. La firma utilizó su cuenta de Twitter para brindar esta información, aunque no reveló la lista de juegos que mostraría.

Fecha y hora del Nintendo Indie World

Mediante un corto comunicado publicado en la mencionada red social, Nintendo anunció que el Indie World se realizará el miércoles 15 de diciembre de 2021 a las 6.00 p. m. hora peninsular; es decir, a las 12.00 p. m. en hora de Perú. Y se transmitirá desde su canal de YouTube.

Además, se menciona que la transmisión durará 20 minutos y estará centrada exclusivamente en videojuegos independientes que aún no se han lanzado en la consola híbrida, por lo que la expectativa por parte de los gamers es muy grande.

Es posible que durante el Indie World podamos ver algún avance de Hollow Knight: Silksong, la continuación de la primera entrega. Otro título que también podría estar es Son of Nunu, el nuevo juego desarrollado por Riot Games.