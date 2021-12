The Game Awards: los anuncios de videojuegos más importantes del evento

Más de 350.000 usuarios en YouTube y casi 20.000 personas en la ceremonia presencial fueron partícipes del evento más importante del año en el ámbito de los videojuegos. La gala efectuada en el Microsoft Theater tuvo los anuncios más esperados del año por la comunidad gamer; y fue Takes Two el título que finalmente se llevaría el GOTY.

En esta nota, podrás conocer cuáles fueron las sorpresas reveladas durante la ceremonia, de las cuales, incluso, algunas eran más esperadas que las propias premiaciones.

Alan Wake 2

La realizadora Remedy revela la segunda parte de Alan Wake tras 10 años de su debut en el mundo de los videojuegos. Los desarrolladores estiman que este título survival horror será una verdadera historia de miedo. Su estreno está planeado para 2023 en las plataformas de PS5, Xbox Series X|S y PC.

Star Wars Eclipse

Luego de varios intentos, Quantic Dream pondrá su punto de vista en la licencia Star Wars; no obstante, este título aún está en una fase inicial de desarrollo. La historia estará ambientada en la Alta República y habrá personajes icónicos como Yoda.

Wonder Woman

Los creadores de Shadow of Mordor y Shadow of War trabajan en un nuevo videojuego basado en Wonder Woman. La heroína por fin protagonizará su propio juego, el cual estará a cargo de Monolith. Por ahora, no se han compartido detalles.

Hellblade II

Senua vuelve luego de dos años tras mostrar su primer tráiler gameplay. El clip mostrado ayer en el evento exhibió una jugabilidad y gráficos envidiables, los cuales recién podrán ser probados por los gamers en 2022 cuando llegue su debut en Xbox Series X|S y PC.

Sonic Frontiers

Un nuevo tráiler mostró lo que será el próximo videojuego del erizo azul de SEGA, que da el salto a un juego de mundo abierto para afrontar nuevas aventuras. El título está estimado para el cierre de temporada del 2022 en formato intergeneracional.

Slitterhead

El nuevo videojuego thriller desarrollado por ni más ni menos que los creadores Silent Hill, llegará antes de 2023 para PC y las consolas de última generación. En un tráiler corto, el proyecto dio un vistazo de lo que serán las tenebrosas aventuras que pasarán los usuarios.

Matrix: resurrections

Se liberó el primer clip, no tráiler, de la nueva película protagonizada por Keanu Reeves, que se estrenará en los cines y plataformas de paga el próximo miércoles 22 de diciembre de 2021. El video mostró una escena breve del encuentro entre Neo y el nuevo Morpheus.

Sonic 2

Luego del éxito de su primera película que recaudó más de 200 millones de dólares en menos de dos semanas, el famoso erizo veloz tendrá su secuela el próximo 8 de abril de 2022, donde veremos de nuevo a Jim como Dr. Robotnik, quien ahora estará acompañado por Knucles, uno de los personajes principales de las sagas de Sonic.

Forspoken

A través de un tráiler muy atractivo, Square Enix informó la fecha de lanzamiento del nuevo título Forspoken, que llegará para Play Station 5 y PC. Ya puedes separar desde ahora cualquiera de estas dos ediciones.

Final Fantasy VII Remake

En tanto, se anunció que el remake de la sétima edición de Final Fantasy dejará de ser exclusivo de consolas y, por medio de la tienda virtual de Epic Games, llegará a las computadoras. La desarrolladora Square Enix oficializó el lanzamiento del primer capítulo para el próximo 16 de diciembre.

Tunic

Luego de seis años de espera, el ID Tunic ya tiene fecha de estreno oficial. A partir del próximo16 de marzo de 2022, se podrá disfrutar en Xbox y PC el videojuego protagonizado por un zorro adorable, que tiene una jugabilidad muy similar a los clásicos de la saga The Legend of Zelda.

The Expanse

Se confirmó el desarrollo de un videojuego inspirado en la popular serie de ciencia ficción de Amazon Prime Video, el cual estará a cargo de Tell Tale Games y Deck Nine. Su trama abordará una nueva aventura episódica muy centrada en la narrativa de la producción audiovisual.