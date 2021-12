Star Wars Eclipse: tráiler oficial y todos lo detalles del nuevo juego de La guerra de las galaxias

Sin dudas, si hay una saga que marcó toda una generación dentro de la industria de las películas, esa es La guerra de las galaxias, la cual no solo destaca por sus producciones audiovisuales, sino que desde 1982 también ha sabido hacerse un espacio en el mundo de los videojuegos.

Ahora, durante el The Game Awards de este año, se ha anunciado a través de un tráiler oficial el videojuego Star Wars Eclipse, un nuevo título de la franquicia galáctica que será desarrollado por Quantic Dream, los encargados en traer juegos como de Heavy Rain y Detroit Become Human.

El juego de acción y aventura se ambientará durante la era de la Alta República y llegará junto a múltiples personajes nuevos con habilidades distintas a otras entregas. Se sabe que, por el momento, el videojuego está en una etapa temprana de su desarrollo, pero también se ha informado que la trama tendrá una narrativa donde las decisiones de los protagonistas tienen consecuencias graves para el futuro de la saga.

Cabe mencionar que este no es el único videojuego importante que viene por parte de Star Wars, ya que el título Star Wars: Knights of the Old Republic Remake se anunció a principios de este año para la consola de Playstation 5 y PC. En tanto, a fines del 2020 se informó que Massive Entertainment de Ubisoft está trabajando en un juego de mundo abierto ambientado en el universo de las guerras estelares. Además, también hay una secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order de 2019 que varios leakers han filtrado en las redes sociales, pero con muy poca información.