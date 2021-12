Among Us anunció su versión en realidad virtual durante el The Game Awards

Este jueves 9 de diciembre hubo más de una sorpresa dentro del mundo gamer, pues el The Game Awards reveló varias novedades y estrenos de los videojuegos más esperados por la comunidad, entre ellos, la versión en realidad virtual del popular Among Us.

El juego para celulares y PC desarrollado por la compañía independiente Innersloth confirmó durante la gala que la búsqueda de impostores llegará pronto al metaverso, por medio de las plataformas PlayStation VR, Meta Quest 2 y Steam. En la breve presentación se pudo apreciar cómo lucirá la nave por dentro, así como también un pequeño gameplay en el que se ve a un tripulante en primera persona haciendo una misión, y que es eliminado luego por un rival.

“Esta nueva experiencia 3D te colocará a ti y a nuestros sospechosos spacebeans en el corazón de Skeld, con todas las mecánicas centrales del trabajo en equipo y la traición que conoces y amas. Ahora realmente pueden tener una reunión de emergencia juntos”, informó la desarrolladora por medio de un comunicado. Aún sin fecha de lanzamiento, se especula que su estreno podría esperar hasta mitades del próximo año, con el objetivo de competir directamente con GTA VI y otros juegos en VR. Puedes ver aquí el tráiler mostrado en la premiación:

El presentador del evento, Geoff Keighley, bromeó con su posible aparición en el proyecto final, y comunicó que, cuando Among Us VR se lance de manera oficial, el título llegará a varias tiendas, siendo Oculus Store la primera que recibirá el juego. Es necesario mencionar que esta edición VR continuará siendo compatible con la experiencia multijugador, pero las cuentas a usar tendrán que ser creadas desde cero.