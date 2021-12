The Game Awards 2021: conoce cuáles son los nominados y posibles ganadores

Mientras que The Game Awards 2021 viene siendo considerado como muy impredecible por los expertos, este año el evento incluye participantes que podrían llevarse una gran cantidad de dinero en premios. El mundo de los videojuegos se sacude con una de las ceremonias más importantes de la industria que nos permitirá conocer cuál será el GOTY y los demás títulos que conquisten el resto de categorías.

Dado que pocos se atreverían a intentar predecir qué juegos obtendrán la cima de este año, aquí hay algunas predicciones para los ganadores de las categorías más importantes de The Game Awards 2021

Juego del año

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Esta lista del Juego del año (GOTY, sus siglas en inglés), el título Psychonauts 2 tiene una buena chance de ganar en esta categoría.

Mejor dirección de juego

Deathloop

It Takes Two

Returnal

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

En esta ocasión, lo más seguro es que Psychonauts 2 pueda ganar por el gran trabajo de Tim Schafer y su equipo.

Mejor narrativa

Deathloop

It Takes Two

Life is Strange: True Colors

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

En esta categoría el ganador sería It Takes Two or Psychonauts 2.

Mejor performance

Erika Mori (Alex Chen/Life is Strange: True Colors)

Giancarlo Esposito (Antón Castillo/Far Cry 6)

Jason Kelly (Colt Vahn/Deathloop)

Maggie Robertson (Alcina Dimitrescu/Resident Evil Village)

Ozioma Akagha (Julianna Blake/Deathloop)

En esta ocasión, cualquiera de los participantes de Deathloop tiene las chances de ganar.

Mejor juego multijugador

Back 4 Blood

Knockout City

It Takes Two

Monster Hunter Rise

New World

Valheim

Back 4 Blood or Valheim estarían como los posibles ganadores.

Mejor juego en activo

Apex Legends

Call of Duty: Warzone

Final Fantasy XIV

Genshin Impact

Fortnite

Esta categoría tendría un ganador indiscutible con Final Fantasy 14.

The Game Awards 2021: Best Art Direction Nominees and Predictions

Deathloop

Kena: Bridge of Spirits

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Artful Escape

Pese a los grandes nombres que se manejan, The Artful Escape podría ser el outsider que robe tranquilamente la categoría.

Mejor banda sonora

Cyberpunk 2077

Deathloop

Nier Replicant ver. 1.22474487139

Marvel’s Guardians of the Galaxy

The Artful Escape

A pesar de que Cyberpunk 2077 tiene buenas chances de ganar, la controversia en la que estuvo sumergido indicaría que Marvel’s Guardians of the Galaxy merece ganar la categoría.

Mejor sonido

Deathloop

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

Ignorando las críticas, Returnal tiene la certeza de ganar en esta categoría.

Mejor juego independiente

Death’s Door

Kena: Bridge of Spirits

Inscryption

Loop Hero

Twelve Minutes

Kena: Bridge of Spirits en definitiva es un fuerte participante en esta categoría.

Mejor juego de acción

Back 4 Blood

Chivalry II

Deathloop

Far Cry 6

Returnal

Back 4 Blood lidera esta categoría en específico.

Mejor juego de acción/aventuras

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Psychonauts 2

Resident Evil Village puede ganar tranquilamente el GOTY, pero también tiene una buena chance de conseguir esta categoría.

Mejor RPG

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise

En este caso Tales of Arise puede conseguir esta categoría impredecible.

Mejor juego de lucha

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles

Guilty Gear -Strive-

Melty Blood: Type Lumina

Nickelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Esta categoría es impredecible, pero lo más probable es que Guilty Gear’s la pierda.

Mejor juego familiar

It Takes Two

Mario Party Superstars

New Pokémon Snap

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Warioware: Get It Together!

En este apartado Mario Party Superstars o New Pokémon Snap compiten por el liderato.

Mejor juego de estrategia/simulación

Age of Empires IV

Evil Genius 2: World Domination

Humankind

Inscryption

Microsoft Flight Simulator

Age of Empires IV y Evil Genius 2: World Domination compiten por esta categoría.

Mejor juego de deportes / conducción

F1 2021

FIFA 2022

Hot Wheels Unleashed

Forza Horizon 5

Riders Republic

Forza Horizon 5 podría haber participado por la categoría GOTY, pero se conformará con ganar esta categoría.

Juego más esperado

Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

The Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Starfield

Aunque Elden Ring tiene oportunidad de ganar, God of War Ragnarok puede ganar tranquilamente esta categoría.