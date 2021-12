Genshin Impact: así puedes canjear los códigos del 9 de diciembre por protogemas gratis

Los códigos de Genshin Impact de hoy, 9 de diciembre, han sido liberados. El estudio miHoYo, creador de este popular juego RPG free to play, continúa ofreciendo contenido gratuito para todos los fans que disfrutan del título desde una consola, smartphone o PC. Conoce aquí cómo conseguir protogemas gratis.

A través de los códigos de Genshin Impact, los jugadores pueden acceder a increíbles recompensas que van desde protogemas, moras, mejoras de armas, aumentos de nivel y héroes. No obstante, estos premios solo se pueden reclamar por tiempo limitado.

Por ello, debes tener en cuenta que los códigos expiran después de 24 horas y, en algunos casos, son exclusivos para determinadas regiones. Revisa aquí todos los que podrás canjear para recibir objetos y personajes gratis.

Códigos de Genshin Impact del 9 de diciembre 2021

GENSHINGIFT

ZUDY7BX9PDU2

VY4VH40NW88D

6BLYWUN1B69L

PUPESKZ8NFE3

D4QNPB8LBXXT

M0GRO0T9BGHY

JHF3A9CZUSSZ

9GABQ31A21AB

HHRRWQ12S6AF

U02UVQ0KVMYT

SVS97W491XH2.

Guía para canjear los códigos diarios de Genshin Impact

Si acabas de instalar Genshin Impact y todavía no sabes cómo canjear los códigos del 9 de diciembre, no te preocupes, ya que te vamos a detallar los pasos. Antes de seguirlos, debes tener presente que solo podrás reclamar tus premios si alcanzaste el rango de aventura 10. En caso todavía no llegues a ese nivel, tendrás que seguir jugando para ganar experiencia.