Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale ya está disponible en Nintendo Switch

Si eres fanático de Yu-Gi-Oh!, no solo del anime, sino también del juego de cartas, te encantará saber que el exitoso videojuego Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale acaba de ser lanzado en la consola híbrida Nintendo Switch. ¿En qué consiste exactamente?

Según detalla Masgamers, un portal especializado en videojuegos, este título desarrollado por Konami está basado en Yu-Gi-Oh! Sevens, la sexta serie de anime de esta popular franquicia que nos cuenta las aventuras de Yuga Ohdo y su amigo Tatsuhisa Kamijō.

“Descubre una nueva forma de batirse en duelo. Invoca poderosos monstruos de izquierda a derecha. Cambia el rumbo con innumerables sorteos. ¡Los Duelos Rush no terminan hasta que se juega la última carta!”, escribió Nintendo en su tienda oficial.

¿Qué ofrece Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale?

En la eShop, la tienda de videojuegos digitales de Nintendo, la compañía japonesa detalló los cinco principales atractivos que tiene esta nueva entrega de Yu-Gi-Oh! que puedes adquirir a US$ 39.99. Aquí te las dejamos: