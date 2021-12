Sam and Max: Beyond Time and Space remasterizado llegará a PC, Switch y Xbox en diciembre

Un año atrás, Skunkape Games anunció desde Nintendo Switch Sam & Max Save the World (STW) Remastered, la primera parte de una trilogía de aventuras gráficas centradas en uno de los dúos más icónicos de los videojuegos. Ahora, el mismo estudio ha regresado con la segunda edición de esta franquicia para Nintendo Switch con el estreno de Sam & Max Beyond Time and Space.

Save The World tuvo su debut en el año 2007 y con esta versión remasterizada prepara actualizaciones similares a la remasterización de STW con entornos más detallados, animaciones más suavizadas, iluminación dinámica, sombras, mejoras visuales, mejoras en los modelos de personajes, ángulos de cámara mejorados, audio remasterizado, temas musicales y mucho más.

La jugabilidad de Sam and Max Beyond Time and Space es similar al de la primera entrega. Los escenarios pueden ser explorados con libertad y se permite examinar cualquier objeto que se presenten. Se pueden recoger o incluso interactuar con ellos, desbloqueando así el camino que debemos seguir para continuar en la historia.

A lo largo de la aventura se deben resolver enigmas, probar las habilidades de tiro e incluso poner a prueba nuestra capacidad de razonar de la forma menos convencional posible para resolver los puzles.

Sam and Max Beyond Time and Space es un juego complejo, ya que es un título que pone a prueba a sus usuarios en más de una oportunidad. El juego invita a explorar y a probar todas las combinaciones posibles para superar los retos que se ponen por delante, por lo que una persona con poca paciencia puede verse superada por esta edición.

Características del remasterizado

Sobre las gráficas, este un juego que mantiene la línea ya presentada con la anterior edición. Replica la estética de su primera entrega, con un estilo cartoon tridimensional. No se han registrado bugs o bajas en los frames y se puede jugar tanto en modo portátil como en modo sobremesa, donde no hubo ningún tipo de fallo o pérdida de rendimiento. El diseño gráfico a nivel general está muy bien realizado.

Desde el aspecto sonoro, resulta ser verdaderamente bueno. Cuenta con una banda sonora que intenta ser similar a las de películas de detectives o de acción, por lo que ha recibido buenas críticas. Los efectos de sonido y el doblaje incorporado son excelentes, aunque por ahora el juego solo viene en inglés, por lo que es necesario leer los subtítulos en castellano para poder seguir el ritmo de esta aventura.