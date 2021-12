Códigos de Genshin Impact del 8 de diciembre: ¿cómo canjearlos por protogemas gratuitas?

miHoYo está liberando mucho contenido gratuito dentro de Genshin Impact, juego RPG free to play para consolas, smartphones y PC, para que los millones de gamers puedan conseguir protogemas gratis y otros artículos importantes para su aventura. Si quieres acceder a estos premios, te contamos cuáles son los códigos de hoy, 8 de diciembre de 2021.

Los códigos de canje de Genshin Impact son la única vía por la cual los fanáticos del videojuego pueden conseguir ítems sin tener que invertir dinero real en el título. Estos son publicados diariamente por parte del estudio miHoYo.

Debido a ello, es importante tener en cuenta que los códigos expiran después de 24 horas y, en algunos casos, son exclusivos para determinadas regiones. En esta nota, te compartimos todos los que podrás utilizar para obtener las recompensas.

Códigos de Genshin Impact del 8 de diciembre

GENSHINGIFT

PXXVDNZ117BY

WAOED2NZLQTC

TSEUUZPMYH7R

BVRA3CV1GWDK

SVT8XRWD0QCW

W9NQQ48S6G56

LD7Q6AG75M1U

U1R3GNA0Z5E0

75VAYZHR8C6V

S4V1RAHM8CAQ

HFBPRPJJW1SE

8VN59S4P6G73

LH1WE3SX4C5K

Guía para canjear los códigos diarios de Genshin Impact

Si acabas de instalar Genshin Impact y todavía no sabes cómo canjear los códigos del 8 de diciembre, no te preocupes, ya que te vamos a detallar los pasos. Antes de seguirlos, debes tener presente que solo podrás reclamar tus premios si alcanzaste el rango de aventura 10. En caso todavía no llegues a ese nivel, tendrás que seguir jugando para ganar experiencia.