Uncharted: Legacy of Thieves Collection confirma su fecha de estreno en PS5

Luego de que PlayStation anunciara la llegada de los trajes que usará Tom Holland en Spider-Man: no way home al videojuego Marvel’s Spider-Man para PS5, la compañía reveló detalles importantes sobre lo que será el estreno de Uncharted: Legacy of Thieves Collection en PlayStation 5.

Mediante un comunicado publicado en PlayStation Blog, la firma confirmó que este pack de videojuegos que comprende las remasterizaciones de Uncharted 4: A Thief’s End y Uncharted: The Lost Legacy llegará a PS5 el próximo 28 de enero de 2022.

Asimismo, la compañía nipona anunció que la colección de los juegos de Uncharted también tendrá una versión para PC, pero llegaría más tarde, por lo que pidió estar atentos a su blog para conocer más información al respecto.

Adicional a ello, la firma publicó un tráiler donde mostró algunas escenas para hacer hincapié en las mejoras visuales que se realizaron para el estreno de Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Tráiler de Uncherted: Legacy of Thieves Collection

Por otra parte, PlayStation también explicó cómo funcionará la mejora para aquellos que tengan las ediciones para PS4 de los juegos originales: “Los jugadores que compraron Uncharted 4: A Thief’s End, Uncharted: The Lost Legacy o el paquete digital de Uncharted 4: A Thief’s End y Uncharted: The Lost Legacy tienen la opción de pagar un costo adicional para mejorar la versión digital Uncharted: Legacy of Thieves. Eso sí, dicha actualización estará disponible el mismo 28 de enero de 2022″.

“En caso de que los jugadores tengan los discos de juego de PS4 deberán introducirlos en la PS5 cada vez que quieran descargar o jugar las versiones digitales para PlayStation 5. Si tienes el título en disco para PlayStation 4 y compraste la edición digital sin disco de la consola de nueva generación, no podrás obtener la versión para esta a precio de descuento”, indicaron.

Por último, la firma señala que los miembros de PlayStation Plus que obtuvieron Uncharted 4: A Thief’s End mediante su suscripción no serán elegibles para la mejora de PS4 digital.