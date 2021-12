Genshin Impact: ¿cómo reclamar los códigos del 7 de diciembre por protogemas gratis?

Los desarrolladores de Genshin Impact, la empresa china miHoYo, acaban de compartir su lista de códigos del 7 de diciembre que permiten tener acceso a fantásticos premios como nuevos personajes especiales, armas de todo tipo, materiales de experiencia, trajes, incluso protogemas, la moneda virtual que permite a los jugadores adquirir los artículos que se encuentran en la tienda de esta aplicación que está disponible en varias plataformas como Android, iPhone, PC o PlayStation.

Por lo general, la moneda de Genshin Impact se obtiene invirtiendo una cierta cantidad de dinero real; sin embargo, gracias a estos códigos diarios podrás conseguirlas totalmente gratis. No solo eso, ya que la desarrolladora asiática ha venido obsequiando 200 protogemas diarias desde el pasado 4 de diciembre. Para reclamar este grandioso premio, simplemente deberás iniciar sesión en tu dispositivo, aunque debes haber llegado a rango de aventura 7.

Códigos de Genshin Impact del 7 de diciembre

GENSHINGIFT

SBNBUK67M37Z

ETNU2DN5NZRR

14YJT58SPJUT

9GV1SCQBRNEZ

E91DDVU8MYKV

H8WRTE62MLZE

8T4HCYP7VMXG

9QYE6ULYWV4W

TFVV41FBZSBW

SJBC21VZ2YMW

WQQHK7EWW51X

¿Cómo canjear los códigos diarios de Genshin Impact?

Si acabas de instalar Genshin Impact y todavía no sabes cómo canjear los códigos del 7 de diciembre, no te preocupes, ya que te vamos a detallar los pasos. Antes de seguirlos, debes tener presente que solo podrás reclamar tus premios si alcanzaste el rango de aventura 10. En caso todavía no llegues a ese nivel, tendrás que seguir jugando para ganar experiencia.

Ingresa a la página oficial de Genshin Impact (la puedes hallar en este enlace)

(la puedes hallar en este enlace) Inicia sesión con tu cuenta de miHoYo

Coloca, uno por uno, los códigos en el tercer recuadro en blanco

Da clic en el botón canjear

Abre Genshin Impact en tu dispositivo favorito y dirígete al menú de Paimon. Tu recompensa aparecerá en la sección correo.

