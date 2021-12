Fortnite: servidores del battle royale de Epic Games sufren caída a nivel mundial

Fortnite, el battle royale más popular de Epic Games, presenta problemas en sus servidores a nivel mundial. Según han reportado en redes sociales la comunidad de gamers del famoso título, no pueden entrar a jugar.

Según reporta la página DownDetector, el 50% de los usuarios ha señalado que Fortnite presenta problemas de conexión con el servidor, un 25% no puede iniciar sesión y otro 25% no puede ingresar al sitio web del juego.

Caída de los servidores de Fortnite. Foto: captura DownDetector

Según afirma Epic Games, está llevando a cabo importantes mejoras en sus bases de datos, sin afirmar cuando volverán a estar disponibles nuevamente para poder disfrutar de Fortnite, ya sea en los dispositivos móviles, consolas o PC / Mac.

Epic Games Store también sufre caída

Epic Games Store, la plataforma de distribución de Internet para juegos de computadora y software desarrollado y operado por Epic Games, también presenta problemas en sus servidores.

DownDetector indica que el 43% de usuarios no puede iniciar sesión en la Epic Games Store, 43% no tiene conexión con el servidor y otro 14% no tiene acceso al sitio web.

Caída de Epic Games Store. Foto: captura DownDetector

Epic Games se pronuncia

Ante las quejas reportadas por su comunidad de gamers en las redes sociales, la cuenta oficial de Epic Games publicó lo siguiente: “Somos conscientes de que algunos jugadores pueden tener problemas al descargar, actualizar o iniciar juegos desde la Epic Games Store. Los logros pueden desbloquearse con un retraso significativo. Proporcionaremos una actualización cuando estos problemas se hayan resuelto”.