The Game Awards 2021: fecha, hora, nominados y dónde ver la premiación en vivo

Geoff Keighley está por celebrar una nueva edición de The Game Awards (TGA), ceremonia de premiación que busca condecorar lo mejor de la industria de los videojuegos, en un evento sin precedentes. Para este año, el organizador y productor del TGA 2021 confirmó que volverá a realizarse de manera presencial. ¿Cuándo se realizará?, ¿dónde podrás verlo?, ¿qué juegos están nominados al GOTY? Esta y otras preguntas las respondemos en las siguientes líneas.

Al igual que en ediciones anteriores, The Game Awards 2021 invita a todos los fanáticos de los videojuegos a visitar su página oficial para votar por su juego favorito. Para ello, es necesario sincronizar tu cuenta de Google, Twitch, Facebook o Twitter.

Para elegir al GOTY (juego del año) y ganadores de otras categorías, se contabilizará las votaciones realizadas por los gamers y medios especializados de todo el mundo. ¿Ya sabes por quién votar? Conoce aquí cuándo será el TGA 2021.

¿Cuándo será el The Game Awards 2021?

Para que no te pierdas de la premiación y anuncios que se realizarán durante la ceremonia, te contamos que The Game Awards 2021 será el próximo 9 de diciembre a las 8.00 p. m. (hora de Perú). El evento se transmitirá desde el Microsoft Theater en Los Ángeles, donde se reunirán todas las celebridades del mundo del videojuego, así como otras personalidades.

¿Dónde puedo ver el The Game Awards 2021?

Aunque se realizará de manera presencial, los fans también podrán disfrutar de la transmisión en vivo y directo de las premiaciones y anuncios de videojuegos a través del canal oficial de TGA 2021 en YouTube y Twitch.

La emisión de la ceremonia no contará con traductores, por lo que es recomendable saber inglés para entender todo lo que sucederá en el Microsoft Theater. Revisa aquí las fechas y horarios por países para que no te pierdas de nada.

9 de noviembre en Perú a las 8.00 p. m.

9 de noviembre en Colombia a las 8.00 p. m.

9 de noviembre en Ecuador a las 8.00 p. m.

9 de noviembre en Venezuela a las 9.00 p. m.

9 de noviembre en Bolivia a las 9.00 p. m.

9 de noviembre en Chile a las 10.00 p. m.

9 de noviembre en Argentina a las 10.00 p. m.

9 de noviembre en Uruguay a las 10.00 p. m.

9 de noviembre en Paraguay a las 10.00 p. m.

9 de noviembre en México a las 7.00 p. m.

¿Qué es el GOTY y quiénes están nominados en esta categoría?

GOTY, por sus siglas en ingles Game of the Year (juego del año), es la categoría más importante dentro de The Game Awards 2021, porque el ganador se convertirá en el juego más importante de la industria.

Para esta edición, los juegos nominados son: Metroid Dread de MercurySteam y Nintendo; It Takes Two de Hazelight Studios; Ratchet & Clank: Rift Apart de Insomniac Games; Deathloop de Arkane Studios, Resident Evil Village de Capcom y Psychonauts 2 de Double Fine.

Nominados a The Game Awards 2021 en todas sus categorías

Revisa aquí todas las categorías y videojuegos que están compitiendo por llevarse un galardón en The Game Awards 2021.

Mejor dirección

Ratchet & Clank: Rift Apart

Deathloop

It Takes Two

Psychonauts 2

Returnal

Game of the year (GOTY o Juego del año)

Resident Evil Village

It Takes Two

Ratchet & Clank: Rift Apart

Metroid Dread

Deathloop

Psychonauts 2

Mejor narrativa

Deathloop

Psychonauts 2

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Life is Strange: True Colors

Mejor dirección artística

Deathloop

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Kena: Bridge of Spirits

The Artful Escape

Mejor banda sonora

Deathloop

Cyberpunk 2077

The Artful Escape

Nier Replicant

Mejor sonido

Resident Evil Village

Deathloop

Ratchet & Clank: Rift Apart

Returnal

Forza Horizon 5

Mejor actuación

Erika Mori como Alex Chen (Life is Strange: True Colors)

Giancarlo Esposito como Antón Castillo (Far Cry 6)

Jason Kelley como Colt Vahn (Deathloop)

Maggie Robertson como Lady Dimitrescu (Resident Evil Village)

Ozioma Akagha como Julianna Blake (Deathloop)

Juego con mayor impacto

Chicory: A Colorful Tale

Before Your Eyes

Boyfriend dungeon

Life is Strange: True Colors

No Longer Home

Mejor juego activo

Apex Legends

Final Fanatasy XIV Online

Fortnite

Genshin Impact

Call of Duty: Warzone

Mejor estreno indie

The Artful Escape

The Forgotten City

Sable

Kena: Bridge of Spirits

Valheim

Mejor juego indie

12 Minutes

Death’s Door

Kena: Bridge of Espirits

Inscryption

Loop Hero

Mejor juego para móviles

Fantasian

Genshin Impact

League of Legends: Wild Rift

Marvel Future Revolution

Pokémon Unite

Mejor juego de realidad virtual o realidad aumentada

Hitman 3

Resident Evil 4 VR

I Expect You To Die 2

Lone Echo II

Sniper Elite VR

Mejor innovación en accesibilidad

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank: Rift Apart

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Far Cry 6

The Vale: Shadow of the Crown

Mejor juego multijugador

Back 4 Blood

Knockout City

It Takes Two

Monster Hunter Rise

New World

Valheim

Mejor juego de acción

Chivalry II

Far Cry 6

Returnal

Back 4 Blood

Mejor juego de acción/aventura

Metroid Dread

Ratchet & Clank: Rift Apart

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Resident Evil Village

Mejor RPG

Cyberpunk 2077

Tales of Arise

Scarlet Nexus

Monster Hunter Rise

Shin Megami Tensei V

Mejor juego de lucha

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles

Guilty Gear Strive

Melty Blood: Type Lumina

Nickelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Mejor juego familiar

It Takes Two

Mario Party Superstars

New Pokémon Snap

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

WarioWare: Get It Together!

Mejor juego de estrategia/simulación

Age of Empires IV

Evil Genius 2: World Domination

Humankind

Inscryption

Microsoft Flight Simulator

Mejor juego de deportes/conducción

F1 2021

FIFA 22

Forza Horizon 5

Hot Wheels Unleashed

Riders Republic

Mejor juego con apoyo de la comunidad

Apex Legends

Final Fantasy XIV Online

Fortnite

Destiny 2

No Man’s Sky

Juego más esperado

Elden Ring

God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (secuela)

Starfield

Mejor juego de esports

Call of Duty

Counter Strike: Global Offensive

Dota 2

League of Legends

Valorant

Mejor jugador de esports

Chris ‘Simp’ Lehr (Call of Duty)

Heo ‘Showmaker’ Su (League of Legends)

Magomed ‘Collapse’ Khalilov (Dota 2)

Oleksandr ‘Simple’ Kostyliev (CS:GO)

Tyson ‘Tenz’ Ngo (CS:GO)

Mejor equipo de esports

Atlanta Faze (Call of Duty)

DWG Kia (League of Legends)

Natus Vincere (CS:GO)

Sentinels (Valorant)

Team Spirit (Dota 2)

Mejor entrenador de Esports

Airant ‘Silent’ Gaziev (Dota 2)

Andrey ‘Engh’ Sholokhov (Valorant)

Andrii ‘B1AD3′ Horodenskyi (CS:GO)

James ‘Crowder’ Crowder (Call of Duty)

Kim ‘Kkoma’ Jeong-Gyun (League of Legends)

Mejor evento de esports

2021 League of Legends World Championship

The International 2021 (Dota 2)

PGL Major Stockholm 2021 (CS:GO)

PUBG Mobile Global Championship 2020

Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters

Mejor creador de contenido del año