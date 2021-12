Juego de Marvel para móviles emociona a fans de Spider-Man por referencia al Spider-Verse

Miles de jugadores de Marvel: Contest of Champions, conocido también como Marvel: Batalla de Superhéroes, están muy emocionados luego de que los desarrolladores de este videojuego para dispositivos móviles lanzaran una actualización que incluye tres nuevas misiones que hacen referencia al esperado Spider-Verse.

Lanzado en 2014 para dispositivos Android e iOS, este videojuego de lucha desarrollado por la empresa Kabam se ha vuelto muy popular entre los fans, ya que brinda la posibilidad de luchar con tu personaje preferido de Marvel, puede ser Iron Man, Capitán América, Hulk, Spider-Man, entre otros.

Cada cierto tiempo, los creadores de Marvel: Contest of Champions liberan actualizaciones que añaden nuevo contenido. Por lo general, son misiones especiales que los usuarios deben de cumplir si desean obtener grandes recompensas.

Referencias a Tobey Maguire y Andrew Garfield

Hace algunos días, este videojuego recibió tres misiones especiales por SpiderMan No Way Home, la tercera película del ‘Trepamuros’ en el Universo Cinematográfico de Marvel que promete traer de regreso a Tobey Maguire y Andrew Garfield, los actores que interpretaron al arácnido en filmes anteriores.

Como podrás apreciar en la imagen, la primera misión lleva el nombre de “To Be or Not To Be?” y hace referencia a Tobey Maguire. La segunda, por su parte, se llama “And Rue the Day” y es un claro guiño al actor Andrew Garfield.

Finalmente, la última misión que acaba de añadirse en Marvel: Contest of Champions es ‘Tomfollery’ y es para hacer referencia a Tom Holland, quien actualmente tiene el papel de Peter Parker (Spider-Man) en el UCM.