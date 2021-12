GOTY: los mejores videojuegos del año en todos los The Game Awards

En un principio, su nombre era Spike VGA/Spike VGX; sin embargo, ahora se llama The Game Awards, el cual todos conocemos. Hubo una variedad de títulos que fueron premiados por destacar en una temporada anual. Pero fue a partir de esta modificación en 2014 que el evento cogió mayor popularidad para la comunidad gamer.

El próximo jueves 9 de diciembre podremos conocer lo más destacado de este 2021 en cada categoría, gracias a la gala organizada por Geoff Keighley. Si hay un galardón que todos esperamos con ansias, es la premiación al mejor videojuego del año (GOTY). Por eso, con el fin de repasar cómo se dieron estas elecciones en ediciones pasadas, te traemos el listado de todas las entregas que se consagraron en la historia de este evento:

2014: Dragon Age: inquisition

Hace siete años se estrenó el primer juego de mundo Dragon Age, que incorpora la posibilidad de desplazarse por las zonas en una montura, para la cual están disponibles las de Caballos, Venados, Dracoliscos y Exóticos. Este título está disponible para PC, PS3, Ps 4, Xbox 360 y Xbox One.

2015: The Witcher 3: wild Hunt

Si deseas una aventura de acción, la tercera entrega de The Witcher es perfecta para ti, ya que el juego en tercera persona te permitirá usar a Geralt con el fin de cazar monstruos y criaturas espeluznantes que asechan la integridad de los humanos. En primera instancia, se lanzó para Xbox One y PS4. Desde 2019, se ofreció para Nintendo Switch.

2016: Overwatch

El interactivo juego de acción fue uno de los pocos en apostar por el complejo combate de seis vs. seis. Hace cinco años, el juego superó a videojuegos como Dark Souls III y Uncharted 4. Puedes probar este título en las plataformas de PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

2017: The Legend of Zelda: breath of the Wild

Considerado para muchos el mejor juego de toda la historia, esta historia de Zelda se ha ganado un puesto en el corazón de toda la comunidad gamer, por el complicado enfrentamiento entre Link y y el malvado causante del cataclismo, Ganon. El juego es exclusivo para Nintendo Switch, pero se espera que llegue próximamente a PCs.

2018: God of War

El protagonista Kratos tomó su venganza contra los Dioses Olímpicos, y tras enfrentarse en contra de su padre, Zeus, nuestro icónico héroe ahora vive con su joven hijo Atreus en el mundo de los Dioses Nórdicos, el cual ha sido dominada por monstruos y guerreros. El título está adaptado a PlayStation 4 y PC.

2019: Sekiro: shadows Die Twice

Para esta ocasión, la compañía FromSoftware apostó por ambientar una historia durante los años finales del siglo XVI, época en la que se desarrollaba un período de conflicto constante entre la vida y la muerte. Nuestro protagonista será Sekiro, un shinobi que fue dado por muerto después de que su señor fuera secuestrado, al cual deberá vengar tras su defunción. El juego fue lanzado para PC, PS4 y Xbox One.

2020: The Last of Us Part II

Finalmente, el año pasado los The Game Awards premiaron, una vez más, una entrega de acción y aventuras. Sin embargo, en este caso llamó la atención que le entreguen el galardón a un título que destacó, principalmente, por su narrativa. La segunda parte de The Last of Us se sobrepuso a juegos populares como Assassin’s Creed Valhalla y Doom Eternal.