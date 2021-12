Activision Blizzard no estará en el The Game Awards 2021 por polémicas de abuso y acoso

Tras las demandas de acoso laboral y sexual dentro de Activision Blizzard y las acusaciones contra Bobby Kotick, PlayStation y Xbox se han expresado abiertamente mostrando su decepción y posibles medidas. La compañía a cargo de franquicias de videojuegos tan famosas como Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, StarCraft ha tenido, probablemente, el peor año de su vida, pues ahora se ha confirmado que estarán fuera de los The Game Awards 2021.

Geoff Keighley, productor de la gala internacional más importante que premia a lo videojuegos, fue cuestionado sobre la presencia de Activision en su evento. Inmediatamente, el presentador respondió que su posición era tajante ante las polémicas de dicha empresa, por lo que la desarrolladora americana no podrá participar este año.

Textualmente, lo indicado por Keighley en una reciente entrevista con The Washington Post fue lo siguiente: “Queremos apoyar a empleados y desarrolladores a que cuenten sus historias, pero no queremos que las compañías pierdan la oportunidad de mostrar sus juegos. Tenemos que ser muy cuidadosos sobre cómo proceder aquí”. Posteriormente, reconfirmó en sus redes sociales: “Más allá de sus nominaciones, puedo confirmar que Activision Blizzard no formará parte de los The Game Awards 2021″.

Foto: Twitter

A pesar de esta polémica, The Game Awards tiene un equipo totalmente capacitado para llevar de manera efectiva este proyecto que lleva ya más de 10 años desarrollándose. Por su parte, las malas noticias para Activision parecen no detenerse ahí, ya que, luego de la información brindada por Keighley, se confirmó que ni Diablo IV ni Overwatch 2 iban a tener anuncios en la gala, lo cual descarta su presencia en otros posibles eventos a corto plazo.