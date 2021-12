Chorus: la odisea cósmica ya está disponible para distintas consolas

Hoy, 03 de diciembre, es el lanzamiento oficial de Chorus: rise as one para las consolas de PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One y PC, así cómo en las plataformas de juego en la nube Amazon Luna y Google Stadia.

Desarrollado por el estudio de creación alemán Fishlabs, el esperado titulo llega con un estilo clásico de juego de disparo y temática espacial, que busca retomar el sentimiento nostálgico y combinarlo con un desarrollo contemporáneo.

¿De qué trata Chorus: rise as one?

Este nuevo juego de disparo espacial sigue las aventuras del hábil piloto Nara y su nave inteligente Forsaken en un viaje de redención, donde junta el espectáculo de la exploración espacial y la acción frenética de la historia. Podrás observar las vistas cósmicas y los estrechos corredores cristalinos mientras peleas por liberar a la galaxia del misterioso culto Circle.

Las aventuras del protagonista Nara se desarrollan en el espacio. Foto: Generación Xbox

Principales características del juego