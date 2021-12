Resident Evil: streamer de Twitch supera cuatro juegos consecutivos sin sufrir ningún daño

Un streamer de Twitch llamado MattDaRoc logró pasar cuatro títulos distintos de la popular franquicia Resident Evil y la hazaña quedó registrada en una transmisión hecha por su canal en la plataforma, así como en un video publicado en YouTube. Los espectadores no pudieron contener su sorpresa al ver al gamer salir invicto y sin una sola gota derramada de los videojuegos.

MattDaRoc inició su odisea con Resident Evil 3: Nemesis, continuó con los cuatro caminos de Resident Evil, los cuatro siguientes de Resident Evil 2 y una última aventura en Resident Evil: Code Veronica. ¿Podrías hacerlo?

La llamada ‘God Run’ o ‘partida digna de un dios’ duró tres horas con siete minutos exactamente y no tiene ningún corte, lo que demuestra que el fanático del shooter lo realizó en una pasada.

Además, MattDaRoc hace énfasis en que no solo no sufrió herida alguna, sino que, además, no guardó las partidas durante el ‘gameplay’, un dato que resulta horroroso para cualquier gamer con experiencia, ya que, guardar permite recuperar el camino recorrido en caso de muerte u otro error.

Si no crees que esto haya sido posible, aquí te adjuntamos el video completo.

Como se pudo observar, el joven logró sobreponerse a todas las barreras propias de los videojuegos originales, los obstáculos y monstruos característicos de la icónica saga de CapCom, la cual cuenta con 29 títulos distintos, de los cuales el más reciente es Resident Evil Village (2021). Además, pronto se estrenará la película Resident Evil: Welcome to Raccoon City basada en la saga.