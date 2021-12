Desde hoy podrás disfrutar del mundo bélico de Century: Age of Ashes en Steam

Playwing, desarrollador y editor de juegos independientes, anunció este último miércoles 2 de diciembre que su más reciente entrega, Century: Age of Ashes, está oficialmente disponible en la plataforma de Steam.

Llamado Century: Edad de las Cenizas en español, el título fue habilitado de manera completamente gratuita para los usuarios de la app. Aquí te contamos todos los detalles y los requisitos técnicos que necesitas asegurar para poder disfrutar del shooter de fantasía.

Century: Age of Ashes es un juego de disparos situado en un mundo bélico y fantástico donde jinetes de dragones se enfrentan los unos a otros en una arena multijugador. Pronto llegará a Microsoft Store para Windows 10 y Windows 11 y se espera verlo en consolas este 2022.

En este podrás dominar una lista de clases y dragones que solo se pone más interesante a medida que pasas los niveles. Además, competirás en modos de juego trepidantes 3 vs. 3 y 6 vs. 6, ganarás experiencia a través de peleas y desafíos especiales, y serás capaz de desbloquear cientos de personalizaciones épicas .

“Después de dos betas públicas exitosas que nos permitieron recopilar valiosos comentarios de nuestros jugadores, estamos orgullosos de lanzar Century: Age of Ashes”, indicó Pascal Barret, director de arte y director de estudio de Playwing Bordeaux. “Estamos muy emocionados de ver a los fans surcar los cielos y experimentar un intenso combate basado en habilidades de dragón a dragón. ¡Te lo prometemos, esto es solo el comienzo!”, declaró.

Como parte del emocionante lanzamiento, el equipo de la compañía desarrolladora de Century: Age of Ashes también celebrará un evento festivo este diciembre de 2021, el cual girará en torno a un modo de juego free for all por tiempo limitado, una variante temática de nuestro mapa Harbour y tres nuevos dragones para agregar a su lista.

“Nuestro lanzamiento marca el debut de nuestra ‘temporada 0′ con una hoja de ruta continua de eventos en vivo y actualizaciones. Cada mes, los jugadores tendrán la oportunidad de participar en dos eventos principales, cada uno con su propio conjunto de reglas y recompensas temáticas. Estos eventos también servirán como bancos de pruebas para posibles características permanentes y serán claves para el lanzamiento de nuestra competitiva temporada 1 más adelante en 2022“, explicó Barret.

¿Cuáles son los requisitos para jugar Century: Age of Ashes?