Xbox Game Pass: ¿qué videojuegos podrás disfrutar gratis en diciembre de 2021?

Microsoft acaba de anunciar la primera tanda de videojuegos gratuitos que llegarán en diciembre a su servicio por suscripción Xbox Game Pass. Aunque la lista incluye varios títulos muy interesantes, lo cierto es que Halo Infinite es el que más ha llamado la atención en las redes sociales.

Quizás no lo sepas, pero este videojuego no fue desarrollado por Bungie Studios, los creadores de esta franquicia, sino por 343 Industries. Estará disponible, a partir del 8 de diciembre, en PC y varias consolas de la marca (Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S).

Además de Halo Infinite, otros juegos destacados que llegarán a Xbox Game Pass en diciembre son Among Us (solo para computadoras), One Piece Pirate Warriors 4 y Final Fantasy XIII-2.

¿Qué juegos llegarán a Xbox Game Pass?

2 de diciembre

ANVIL (PC y Consola)

Archvale (PC y Consola)

Final Fantasy XIII-2 (PC y Consola)

Lawn Mowing Simulator (PC y Consola)

Rubber Bandits (PC y Consola)

Stardew Valley (PC y Consola)

Warhammer 40,000: Battlesector (PC y Consola).

7 de diciembre

Space Warlord Organ Trading Simulator (PC y Consola).

8 de diciembre

Halo Infinite (PC y Consola).

9 de diciembre

One Piece Pirate Warriors 4 (PC y Consola).

14 de diciembre

Aliens: Fireteam Elite (PC y Consola).

Among Us (Consola).

¿Qué juegos abandonarán Xbox Game Pass?

Aunque hay muchos juegos que llegarán al servicio de suscripción de Microsoft. Lamentablemente, varias entregas también dirán adiós el próximo 15 de diciembre de 2021. Aquí te dejamos la lista de títulos que abandonan la plataforma: