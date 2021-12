PS Plus: los videojuegos gratis de PlayStation para diciembre que no te puedes perder

La navidad se adelanta. Como cada mes, las plataformas online de las principales consolas de videojuegos a nivel mundial presentan su catálogo de ofertas, promociones y premios gratis, que permiten a los usuarios disfrutar de juegos exclusivos con una disponibilidad limitada.

En los últimos años, Sony se ha caracterizado por no cuidar las sorpresas de varios de sus próximos juegos en su servicio PlayStation Plus, provocando que en los días finales de cada mes se filtre algún nuevo lanzamiento. Si bien los rumores no siempre se confirman, todo indica que los títulos que llegarán al PS Plus para este diciembre del 2021 serían:

Godfall Challenger Edition , gratis para PS5 a partir del 1 de diciembre.

Mortal Shell , gratis para PS5 (retrocompatibilidad) y PS4 a partir del 1 de diciembre.

Lego DC Super-Villains, gratis para PS5 (retrocompatibilidad) y PS4 a partir del 1 de diciembre.

La hora oficial del lanzamiento de novedades de PS Plus será en nuestro país a las 12:00 p.m., por lo que los usuarios deberán mantenerse atentos a lo que publique PlayStation en su web y las noticias en nuestro portal gamer. Además, recuerda que hasta el próximo 7 de diciembre estarán disponibles los juegos gratis de noviembre, los cuales son:

Knockout City (PS4 & PS5)

First Class Trouble (PS4 & PS5)

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

Y para los dispositivos de PS VR:

The Walking Dead: Saints & Sinners

The Persistence

Until You Fall

Seguiremos actualizando según las oficializaciones que vayan saliendo. Por el momento, puedes ver el siguiente video: