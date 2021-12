GTA VI sería el juego más aburrido y menos provocador de toda la saga, según Rockstar Games

Hace algunas semanas te contamos sobre los múltiples problemas que viene pasando la compañía Rockstar Games para sacar adelante el nuevo videojuego GTA 6, el cual ya es catalogado como el título con más problemas de toda la franquicia. Hoy, 1 de diciembre, otra noticia que podría decepcionar a la comunidad gamer son las declaraciones de Jamie King, uno de los fundadores de la desarrolladora, quien afirmó que esta nueva entrega de Gran Theft Auto sería la más aburrida de toda la saga.

“No me sorprendería si el tono empieza a cambiar,” dice King. “y ya no es tan provocativo [edgy], o ya no es tan gracioso”, fueron textualmente las palabras que usó King durante una entrevista con Killaz en la plataforma YouTube, explicando que estos cambios vienen debido a la ausencia de algunos nombres clave dentro de Rockstar, como Leslie Benzies y Dan Houser.

De todos modos, King King no cree que este cambio sea necesariamente algo malo, pues sostiene que la encargada del nuevo Gran Theft Auto tiene una muy buena maquinaria y tendrían que esforzarse mucho para arruinarla. En tanto, el fundador precisó que, a pesar de este nuevo estilo del juego, sería bastante complicado opacarlo, pues los últimos éxitos de GTA V Online y Redemption 2 son un buen antecedente para la marca.

Es necesario mencionar que Jamie King ya no tiene relación con la compañía, la cual fundó en 1998 junto a los hermanos Houser, Terry Donovan y Gary Foreman. Puedes ver las declaraciones de King en el siguiente video: