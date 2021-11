League of Legends: Superliga comenzará el 10 de enero con el Split de Primavera 2022

La nueva temporada del popular torneo de League of Legends, la Superliga, será inaugurado con el Split de Primavera del 10 de enero de 2022. Basado en España, el evento contará con la presencia de equipos importantes, como el comprado por el creador de contenido Ibai Llanos y el futbolista Gerard Piqué.

En la fecha mencionada iniciará un periodo de tres meses de competición que llegará a su final con un formato de playoffs novedoso que promete hacer el torneo más interesante. Entérate de más detalles en esta nota.

El split de la temporada primaveral europea servirá, además, como una oportunidad para llevar a cabo el debut de los nuevos integrantes del equipo de Ibai Llanos y Gerard Piqué, BISONS ECLUB, el FC Barcelona y Fnatic, en colaboración con Team Queso sumándose a Vodafone Giants, Movistar Riders, MAD Lions Madrid, G2 Arctic, UCAM Esports Club y Cream Real Betis.

El director de la Liga de Videojuegos Profesional, mejor conocida como LVP en la industria, indicó que “tenemos muchas esperanzas puestas en la Superliga 2022, ya que entran equipos muy fuertes que van a hacer crecer todavía más el nivel de la competición”.

Jordi Soler aseguró que “desde LVP, vamos a poner todo nuestro esfuerzo en seguir siendo una de las ligas nacionales de referencia a escala mundial. Tenemos potencial para seguir creciendo en audiencias a doble dígito, tal y como hemos hecho en las últimas temporadas”.

Por otro lado, la temporada de la Superliga de League of Legends estrenará un nuevo formato de playoffs que consistirá en un cuadro de doble eliminación o ‘loser bracket’. Esto permite que los seis equipos involucrados obtengan una suerte de ‘segunda oportunidad’ durante la importante fase.

Tal y como sucedía en ediciones anteriores, los dos primeros clasificados accederán a semifinales, mientras que del tercero al sexto pelearán por las otras dos plazas. La novedad llega en la etapa de las semifinales, ya que el primero y el segundo de la general se verán las caras por un puesto en la final: el ganador accederá directo al partido por el título, mientras que el perdedor caerá al ‘loser bracket’.

Por su parte, los del tercero al sexto jugarán entre sí en formato de eliminación directa hasta que exista un único superviviente, que se enfrentará contra el perdedor del duelo entre el primero y el segundo clasificado. Así, eventualmente, el torneo tendrá otro finalista de la Superliga.