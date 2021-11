Lo consiguieron. Tras dos años de duro trabajo, por fin se ha culminado uno de los proyectos fan mande más ambiciosos relacionados con Nintendo, aunque nada tenga que ver con los planes oficiales de la compañía. Se trata del Zelda Reverse Engineering Team (ZRET), un grupo de aficionados a la saga de Link que por fin completaron una versión nativa de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para PC, considerado por muchas publicaciones como el mejor videojuego de la historia.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time es, como todo juego first-party de Nintendo, un título exclusivo de una de sus consolas, precisamente de la Nintendo 64. Por décadas, la popularidad de este juego ha despertado intentos de miles de aficionados y modders por tratar de llevarlo a la PC; pero ahora, más de 23 años desde su lanzamiento oficial, por fin se ha logrado.

El equipo no podría llamarse de otra manera, pues su obra es todo un ejemplo de ingeniería inversa. Esto significa que el juego ha sido descompilado completamente y vuelto a hacer desde cero, lo cual lo convierte, técnicamente hablando, en una obra auténtica, y no una simple reproducción del código fuente ya hecho.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ya tiene una versión nativa para PC

El código de Ocarina of Time fue reescrito para el conocido lenguaje de programación C, lo que le asegura una compatibilidad de alto nivel con todo tipo de PCs. Lo mismo ocurrió tiempo atrás con Super Mario 64, el cual también ha sido llevado a otras plataformas.

Una de las mejores caras de esta noticia es que, ya que The Legend of Zelda: Ocarina of Time ahora corre nativamente en una PC, miles de aficionados podrán diseñar mods con una facilidad sin precedentes. La comunidad probablemente dé rienda suelta a su imaginación en los próximos meses.

ZRET, el equipo responsable, ha descrito que su labor todavía no ha concluido, pues ya están trabajando en hacer el mismo proceso para otras versiones de Ocarina of Time, como la edición Master Quest de GameCube. Por lo pronto, todavía se está a la espera de un lanzamiento oficial a través de cualquier canal de distribución.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time fue lanzado en noviembre de 1998 para Nintendo 64. Es catalogado por algunas publicaciones y rankings de la comunidad (como Metacritic) como el mejor juego de todos los tiempos.