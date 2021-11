Queda poco. El 2021 cerrará su itinerario de eventos con el regreso de una de las celebraciones más tradicionales y esperadas de la industria. The Game Awards vuelve por fin a su formato presencial para la edición de este año y ya se anticipan grandes sorpresas de cara a los anuncios que se harán en su programa como parte de su lista de world premieres (estrenos mundiales). Ahora, el propio organizador del evento, Geoff Keighley, ha confirmado la revelación de un importante título que ya lleva buen tiempo siendo desarrollado.

Así lo reveló el destacado periodista en una reciente publicación en su cuenta de Twitter. El proyecto en mención ya tiene dos años y medio de iniciado y en redes sociales muchos ya imaginan que podría tratarse de un nuevo The Legend of Zelda.

Por supuesto, las posibilidades de una nueva entrega en la saga de Link están abiertas desde hace meses. El lanzamiento de la Nintendo Switch OLED y la confirmación de una segunda parte para Breath of the Wild hace más de un año encienden las alarmas de la comunidad cada día más.

The Game Awards 2021 anunciará un misterioso juego que ya lleva 2 años y medio en desarrollo

Por su parte, Nintendo tiene varios pendientes que podrían anunciarse en cualquier momento. Además del eventual The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2, otros títulos esperados son Metroid Prime 4 y el ya revelado Pokémon Legends: Arceus.

Keighley afirmó sentirse “muy honrado” de que a su organización se le haya otorgado la confianza para “compartir este trabajo con el mundo”. Todo indicaría que se trata de un anuncio de gran importancia.

La mayor razón para pensar que The Legend of Zelda pueda estar relacionado a este importante estreno mundial, es que Nintendo sigue con las celebraciones por el The Game Awards de la saga (en 2020, celebró lo propio con Mario).

The Game Awards 2021 se celebrará el próximo 9 de diciembre y podrá seguirse a través de streaming vía Twitch.