Bioshock, una de las sagas más representativas y añoradas del steampunk en los videojuegos, recibirá una nueva entrega en algún momento de esta generación de consolas. El anuncio del cuarto episodio en la serie tomó lugar en 2019, pero poco o nada se ha conocido sobre el mismo desde entonces. Ahora, una publicación hecha por un conocido ‘leaker’ sugiere que el nombre del título es nada menos que Isolation.

Se trata de la cuenta de Twitter de Oops Leaks, conocida desde hace poco por compartir información relevante sobre la saga. Según lo descrito, el nuevo juego distopiano tendrá lugar en una ciudad completamente nueva.

Además, viene siendo desarrollado bajo el motor gráfico Unreal Engine 5, la última versión revelada hace ya un par de años por Epic Games que sigue haciéndose presente casi en todo anuncio nuevo para PS5 y Xbox Series X.

Bioshock 4 recibiría el nombre Isolation y sería anunciado a inicios de 2022

Otro punto importante es que desarrolladores veteranos de Irrational Games estarían en el proyecto. También hay personal que trabajó anteriormente en títulos como Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafie 3 y Deux Ex: MD.

La cuenta de Oops Leaks se ha ganado en poco tiempo cierta importancia en la comunidad de fans de Bioshock y ya ha publicado presuntas diapositivas hechas para la presentación del cuarto título en 2019.

El concepto del juego se habría definido en esas fechas junto con la idea de contar con dos mundos. “Podría haber dos ciudades con ideologías radicalmente diferentes. Una de ellas es subterránea, justo por debajo de la otra y ambas comparten una cara límite en común con una ‘guerra vertical’ declarada”, comenta el leaker.

Como último detalle, el filtrador precisó que Bioshock 4 o Bioshock Isolation sería revelado en el primer trimestre de 2022. La expectativa es alta pues podríamos recibir un anuncio sobre este en los próximos premios de The Game Awards que se celebrarán este 9 de diciembre.