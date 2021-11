Shingeki no Kyojin y el videojuego Knives Out oficializan una próxima colaboración a nivel mundial

Luego de que se filtrase que el videojuego Call of Duty: Vanguard tendrá el próximo año una colaboración con el anime Shingeki no Kyojiny, todo parece indicar que esta popular serie animada japonesa también hará presencia en el reconocido shooter para dispositivos móviles Knives Out.

Las pistas sobre este trabajo en conjunto empezaron desde el año pasado, cuando varios usuarios de la plataforma Reddit descifraron un código de Knives Out que hacía alusión a las letras del manga escrito por Hajime Isayama. Ahora, un comunicado de prensa en idioma japonés, publicado en la web de la proveedora del videojuego, confirma esta nueva participación, la cual promocionarán por medio de un gran evento que “quedará en la memoria de los jugadores”.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez en la que ambas marcas trabajan juntas, ya que hasta ahora han sido cuatro veces las que han podido coincidir para complacer los pedidos de los seguidores de la serie. En 2019 fue la última vez que vimos el ataque de titanes de manera oficial en formato 3D para este juego, y se espera que esta quinta colaboración sea de las mejor recibidas por la comunidad gamer.

Mira el siguiente clip con el que anunciaron esta noticia:

PUEDES VER: Dead by Daylight se podrá descargar gratis desde Epic Games la próxima semana

Asimismo, se publicó esta ilustración especial, en donde se pueden ver algunos personajes de Shingeki realizando una ataque a la región de Knives Out.

La proveedora del juego móvil publicó en su web este arte conceptual en referencia a la nueva colaboración con el anime. Foto: NetEase Games

Los nuevos elementos de la colaboración son los siguientes:

Disfraces

Hay dos tipos de disfraces, uno para hombres y otro para mujeres, que reproducen los uniformes del nuevo cuerpo de investigación que apareció en el cuarto período del anime televisivo. Según la web, estos trajes están fielmente reproducidos como se aprecia en la serie. Entre lo más destacado, se ha agregado una nueva indumentaria de los personajes War Hammer Titan y el Armor Giant.

Armas de fuego

Las AUG y S-ACR del anime llegan al juego, siendo diseñadas en imagen tridimensional de tal manera que combine perfectamente con el atuendo de Survey Corps. Asimismo, Beast Titan tendrá su propia arma estilo 89.