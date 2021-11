Dead by Daylight se podrá descargar gratis desde Epic Games la próxima semana

Bien dicen que cuando algo es bueno, solo le falta ser gratis para ser perfecto. Para alegría de aquellos que gustan de los juegos de supervivencia, se ha anunciado que, a partir de la próxima semana, específicamente desde el jueves 2 de diciembre, se podrá descargar sin costo el reconocido juego Dead by Daylight en la tienda virtual de Epic Games.

Este título tiene contenido relacionado a las exitosas sagas de Resident Evil y Silent Hill, y ha recibido desde 2016 múltiples DLC, en los que se añadieron personajes de algunas de las franquicias de terror más recordadas por la comunidad, como Freddy Krueger, Michael Myers, Pinhead, Ghost Face y el mismísimo Pyramid Head de Silent Hill.

La fecha límite de la promoción de este título es el jueves 9 de diciembre, por lo que solo será una semana en la que se podrá adquirir el videojuego desarrollado por Luden.io. Cabe resaltar que el título de pago, que de momento está disponible gratuitamente en Epic Games, es theHunter: Call of the Wild, y, además, la oferta de Dead by Daylight llegará junto con While True Learn: Data Scientist Edition.

Mira el clip con el que anunciaron el videojuego hace más de cinco años:

Con esta noticia, el videojuego ahora estará a disposición de los gamers en las plataformas Steam, Google Stadia y Epic Games, y sus avances respectivos podrán acoplarse con la cuenta de Behaviour, por lo que los usuarios tienen la opción de continuar con su progreso logrado.