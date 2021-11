Battlefield 2042 ya tiene battle royale: usan el modo Portal para crearlo dentro del juego

Battlefield 2042, el nuevo videojuego de la tradicional saga de shooters de EA y DICE, acaba de debutar en el mercado el último 19 de noviembre, tras una semana de acceso anticipado y en medio de millones de críticas por sus bugs, errores y mal diseño de algunas características. Si hay algo que los fans están rescatando del título, es el innovador y versátil modo Portal, que permite crear experiencias y modos de juego personalizados con gran detalle. Pues bien, un fan ya aprovechó los límites de la herramienta y ha creado nada menos que un battle royale.

El hecho no deja de resultar llamativo, pues la misma EA despreció siempre la idea de contar con un battle royale para Battlefield 2046. Durante todo el 2021, una de las mayores sospechas alrededor del juego es si contaría o no con un modo semejante, ante el notorio éxito que Warzone (el BR de su mayor competidor: Call of Duty) estaba teniendo y después del fracaso de Firestorm (el BR de Battlefield V).

Poco antes de su lanzamiento, DICE confirmó que BF 2042 no tendría tal modo, y muchos fans quedaron sorprendidos puesto que el género sigue siendo popular pese a los años. Nada mejor que demostrar esto que la reciente creación del usuario chbmg de Reddit, quien ha traído el modo de juego al título de todas maneras.

El fan utilizó el modo Portal, el cual cuenta con un editor de reglas para crear cualquier tipo de experiencia en el título de DICE. Su creación ha sido bautizada como Warfield 100 y se trata de un battle royale auténtico, con todas las dinámicas que podrías esperar de él.

Warfield 100 incluye un lobby de espera, caída de jugadores en zonas activas, loot aleatorio, una zona peligrosa que se va expandiendo, una zona segura circular que se reduce poco a poco, etc.

En cada partida, los jugadores son lanzados en un paracaídas con solo una pistola y un maletín de acompañamiento. Por supuesto, no todos los elementos visuales de un battle royale pudieron recrearse usando Portal, como, por ejemplo, los avisos de loot en la interfaz. Para este, el usuario de Reddit diseño mensajes de pantalla que advierten cuando hay ítems cerca. Para agregarlos al inventario, tendremos que agacharnos tres veces.

Pese a estas limitaciones, el modo de juego está gozando de éxito en la comunidad del juego, y ya se puede decir que Portal es una de las novedades más interesantes y que mayor atención está generando en los fans. Incluso ya hubo otra recreación de la famosa serie El juego del calamar.

Battlefield 2042 fue lanzado para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el último 19 de noviembre.