La PC gana el premio al “mejor hardware gaming de la historia” y dueño de Steam lo recibe

Merecido premio. La última celebración de los Golden Joystick Awards, una de las premiaciones anuales más tradicionales de la industria de los videojuegos, tuvo un momento para el recuerdo cuando se anunció al ganador de la categoría la mejor pieza de hardware para gaming de todos los tiempos. ¿La pieza ganadora? Nada menos que la PC y el encargado de recibir el premio no podía ser otro que el propio Gabe Newell, CEO y cofundador de Valve, cuya empresa ha ayudado grandemente al desarrollo y crecimiento del mercado de juegos para computadora.

La ceremonia de los Golden Joystick Awards tuvo muchas categorías para conmemorar algunos de los mejores juegos de consola y PC en el año, pero ya había mucha anticipación por conocer a los ganadores de las dos nuevos premios anunciados para esta edición: la mejor pieza de hardware para gaming de todos los tiempos y el mejor videojuego de todos los tiempos.

Aunque para muchos no fue sorpresa, grande fue la emoción en las redes cuando la PC fue anunciada como la ganadora de la primera categoría. Lo mejor fue que la persona encargada de recibir el premio fue una de las personalidad más respetadas en toda la comunidad de PC gaming: el popular ‘Lord Gaben’.

La competencia no fue fácil, ya que hubo un total de siete nominados para el premio, entre los cuales estaban algunas de las consolas más populares y vendidas de la historia, como la Atari 2600, la PlayStation 2, la Super Nintendo, la Nintendo Wii, etc. Otras que ganaron mayor reconocimiento con el tiempo pese a no haber sido éxitos comerciales fueron la Sega Saturn y la Gamecube.

A pesar de todo, la PC resultó ganadora y esto dijo Newell sobre el legado de su plataforma base: “Los jugadores y desarrolladores se han beneficiado enormemente de la implacable innovación en el hardware de las PC para juegos. En nombre de todos aquellos que hicieron a la PC la mejor pieza de hardware para gaming de todos los tiempos, me honra recibir este premio”.

Esta es la lista completa de ganadores en todas las categorías de los Golden Joystick Awards:

Mejor narración - The Last of Us 2‎

‎Mejor juego multijugador - Fall Guys‎

‎Mejor diseño Visual - The Last of Us 2‎

‎Mejor expansión de juego - No Man’s Sky: Origins‎

‎Juego móvil del año - Lego Builder’s Journey‎

‎Mejor audio - The Last of Us 2‎

‎Mejor juego indie - Hades‎

‎Sigue jugando - Minecraft‎

‎Estudio del Año - Naughty Dog‎

‎Juego de esports del año - Call of Duty: Modern Warfare‎

‎Mejor nuevo streamer / Broadcaster - iamBrandon‎

‎Mejor juego familiar - Fall Guys‎

‎Mejor comunidad de juegos - Minecraft‎

‎Mejor intérprete - Sandra Saad (Kamala Khan) ‎

‎Premio breakthrough - Innersloth (Among Us)‎

‎Contribución sobresaliente - La industria del juego‎

‎Juego de PC del año - Death Stranding‎

‎El mejor hardware para juegos - NVIDIA GeForce RTX 3080‎

‎Juego del año para PlayStation - The Last of Us 2‎

‎Juego del año de Xbox - Ori y la voluntad de los Wisps‎

‎Juego del año de Nintendo - Animal Crossing: New Horizons‎

‎Juego más buscado - God of War: Ragnarok‎

Selección de la crítica - Hades