El juego de Peppa pig logra mejor puntuación que GTA Trilogy, Far Cry 6 y Battlefield juntos

No, no es una broma. El videojuego My Friend Peppa Pig se lanzó hace menos de un mes para las consolas PlayStation 4 y 5, Xbox Series y Nintendo Switch, como también en las plataformas online para descargar PC. Este poco tiempo ha sido suficiente para ganarse una buena fama y recibir las mejores críticas por parte de portales gaming y la comunidad de jugadores. Ha superado en puntaje a títulos como GTA: The Trilogy, Battlefield 2042 e incluso al exitoso Far Cry 6.

Resulta que los usuarios que han probado el juego habrían tenido una experiencia óptima, ya que lo puntuaron de manera excelente en portales como Metacritic, donde ya tiene mejor nota que varias entregas populares. Más allá de tener un personaje reconocido a nivel mundial como lo es Peppa Pig, este proyecto desarrollado por Petoons Studio junto a Outright Games y Bandai Namco ha sido sensación por su fácil jugabilidad.

En el momento que se publica esta nota, el videojuego de Peppa está calificado con un score de 8,5, pasando por encima el 2,1 de Battlefield 2042, los 4,6 de Call of Duty: Vanguard y los bajísimos 0,7 Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Si hacemos una suma rápida entre estas calificaciones, ni siquiera estando juntas superan al título protagonizado por la cerdita rosada.

El juego no baja de la puntuación 8 en el portal Metacritic. Foto: captura de pantalla

El reciente éxito de Peppa Pig en las puntuaciones de juegos no necesariamente se deba a que la industria gamer lo valora como uno de los mejores, sino que la comunidad de usuarios hizo bastante ruido en las redes sociales para impulsar la fama de este título. Los usuarios aprovecharon este buen momento del juego, para hacer memes en referencia a su superioridad:

Los usuarios aprovecharon para hacer memes en referencia a la superioridad del videojuego de Peppa Pig. Foto: captura de pantalla Facebook

