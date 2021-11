Steam también celebra su Black Friday con las mejores ofertas de otoño 2021

Steam, la plataforma y tienda online de videojuegos para PC más grande del mercado, ha estrenado por fin su penúltima temporada de ofertas del año en medio de la celebración del Black Friday. La campaña arrancó el último 24 de noviembre para aprovechar también la fecha del Día de Acción de Gracias, y se extenderá hasta inicios de diciembre. Conoce aquí los mejores descuentos disponibles ya para adquirir en la popular store de Valve.

Al igual que Steam, otras conocidas tiendas de juegos online se han puesto manos a la obra con los descuentos por Black Friday. Epic Games Store es otra de las tradicionales plataformas donde se pueden encontrar descuentos a lo largo del año; aun así, en el sitio de Valve hay tiempo para meditar por cada compra, pues las rebajas durarán ocho días.

Algunos de los juegos más recientes y aclamados por la crítica ya se encuentran de oferta en la plataforma. Ejemplos notorios son Yazuka O (con un importante descuento de 75%), o Deathloop (el título con más nominaciones para The Game Awards 2021), o incluso el propio Back 4 Blood, que debutó recién durante Halloween.

Grandes títulos de conocidas franquicias AAA también están disponibles, como Halo: The Master Chief Collection (compilatorio de los primeros cuatro juegos de Halo + Reach) y otras rebajas asombrosas como un 70% para Death Stranding.

The Steam Autumn Sale has begun! 🍂 From now through December 1st, check out our genre pages, browse thousands of discounted games, and nominate your favorite titles for the Steam Awards!https://t.co/4TuWeBVo1O pic.twitter.com/yYFdj1wLxZ