Monitores gaming de 480 Hz llegarían en 2023: ¿vale la pena la espera?

Cuando uno desea potenciar su computadora, uno de los componentes que siempre se quiere mejorar es la pantalla con el fin de tener una mejor visualización de nuestros programas y de los múltiples videojuegos que tengamos en nuestro ordenador. Esta necesidad va de la mano con las tarjetas gráficas, ya que —dependiendo de lo que soporte este elemento— podremos experimentar mejores gráficos en nuestro monitor.

Luego de los 240 Hz y los recientes 360 Hz de velocidad de refresco que ofrecen una experiencia visual nunca antes vista, el rubro tecnológico, de la mano con el gamer, se ha puesto la meta de alcanzar las 480 imágenes por segundo en las pantallas de computadoras y laptops. Esta característica representaría un lujo más que una necesidad para los usuarios, ya que el 8K en los videojuegos aún no está bien desarrollado y no hay una fecha determinada.

Para lo que sí hay un tiempo posible de estreno es para los próximos monitores de 480 Hz. Según recientes filtraciones, se sabe que las compañías de tecnología LG y AU Optronics trabajan en paneles con resolución 1080 p y refresco de los hertz indicados, los cuales terminarían de realizarse aún a fines del próximo año, por lo que su lanzamiento se daría aún hasta 2023.

Los principales portales gamer han asegurado que estas supervelocidades en full HD no son imprescindibles para mejorar la experiencia del consumidor, ya que el sector audiovisual aún continúa mejorando las resoluciones de 1440 p y de 4K a 240 Hz.

Entre las principales razones para descartar la necesidad de las pantallas con 480 Hz está el precio. Por ejemplo, la escasez de las pantallas con el 360 Hz ha llevado a que actualmente sus precios se lleguen a duplicar, por lo que los costos serán aún mayores cuando se estrene la nueva gama de hertz. Por otro lado, el paso de los 60 Hz a los 144 Hz sí se hizo notar; sin embargo, especialistas apuntaron que un ojo común no es capaz de reconocer un cambio entre los 144 Hz a los 240 Hz.

De igual modo, como mencionamos previamente, la incompatibilidad de los juegos no permitiría que estos nuevos monitores se disfruten del todo. Hasta el momento, Counter Strike Go y League of Legends son los únicos juegos que han anunciado que se adaptarán a esta nueva gama.