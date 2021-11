Inauguran Premios Steam 2021 y ya podemos nominar a cualquier juego a las 10 categorías

Steam, la plataforma online y tienda virtual de Valve, ya lleva más de 15 años dominando el mercado digital de juegos para PC y ahora se prepara para celebrar nuevamente una de sus más conocidas tradiciones: los Premios Steam 2021 (o Steam Awards 2021). Se trata de una dinámica para premiar a los mejores títulos que se jugaron en todo el año. Los propios fans son los encargados de nominar y elegir a los ganadores, y aquí te contamos todos los detalles, como las 10 categorías ya confirmadas.

En los Premios Steam, se reconoce el buen desempeño o popularidad de un juego en un año en particular. No solo participan los títulos lanzados en un año específico, sino que puede incluirse cualquiera que haya destacado por alguna razón, como ocurrió, por ejemplo, con Among Us en 2020, pese a haber sido publicado en 2018.

PUEDES VER: Steam también celebra su Black Friday con las mejores ofertas de otoño 2021

En esta oportunidad, hay nuevamente 10 categorías bastante definidas para elegir a los ganadores. Todas responden a una cierta necesidad o deseo a la hora de elegir un juego, como puede ser si se disfruta mejor con amigos o si sigue siendo apoyado por su desarrollador con actualizaciones constantes y nuevo contenido.

Por supuesto, los Premios Steam también tienen su beneficio para los usuarios, pues los ganadores pueden ser parte de futuras ofertas. Además, tan solo por votar podremos obtener divertidas recompensas, como insignias, puntos de experiencia para nuestro perfil y monedas para comprar stickers y demás elementos visuales para el chat de la plataforma.

Premios Steam 2021: categorías

Estas son las 10 categorías ya disponibles para nominar a cualquier juego en los Premios Steam 2021. Recuerda que puedes hacerlo como máximo hasta este 1 de diciembre a la 1.00 p. m. (hora peruana):

Juego del año: Tal vez fue su jugabilidad inmersiva o su apasionante historia, sus personajes bien creados, su diseño inmaculado o su adictivo modo multijugador. Cualquiera que sea la razón, el ganador del premio al mejor juego del año es un clásico instantáneo. Juego de RV del año: El juego de RV del año no se presenta simplemente como una realidad normal. Este juego perfecciona la realidad aprovechando el medio de la RV y superando los límites del entorno virtual. Con amor y dedicación: Este juego ha estado disponible durante un tiempo. Atrás quedaron los días en que los creadores de este juego anunciaron el debut de su bebé creativo, pero como son buenos padres, continuaron desarrollando y apoyando su creación. Este juego, actualmente, todavía recibe nuevo contenido incluso después de todos estos años. Mejor con amigos: Hay algunos juegos que no son igual de entretenidos cuando los juegas solo. Quizás necesites tener un amigo que te vigile la espalda. Tal vez necesites tener un amigo al que puedas apuñalar por la espalda. De cualquier manera, la diversión espera a quienes se reúnen con sus amigos para jugar estos juegos. Estilo visual excepcional: El estilo visual no aspira a la fidelidad gráfica del mundo real (aunque ese es un noble objetivo en sí mismo); describe un aspecto y un comportamiento distintivos que impregnan un juego por completo. Jugabilidad más innovadora: Los creadores de este juego están a la vanguardia de la experimentación, ofreciendo nuevas perspectivas y sorpresas increíbles. Este juego deleitó, inspiró y entretuvo con sus elementos originales. Mejor juego que no sabes jugar: Este es el juego que premia la perseverancia, aunque no es para todos. Es el juego más difícil que jamás hemos amado. Mejor banda sonora: Este héroe anónimo merece ser reconocido por su excepcional banda sonora. ¡Es definitivamente la mejor! Juego con una historia genial: Algunos días solo un juego con mucha narración dará en el clavo, y este tiene un gran éxito. Es tan apasionante como cualquier telenovela, y tan bien afinado como un guion de TV de prestigio. Bravísimo: ¡por hacernos sentir así! Siéntate y relájate: Este juego es el antídoto perfecto contra un día ajetreado: es tranquilo, relajante y hace que tus preocupaciones se desvanezcan. Es tu momento zen.

Premios Steam 2021: cómo nominar

Para nominar a tu juego favorito para alguna de estas categorías, solo basta con ingresar al sitio web oficial de la plataforma e iniciar sesión.

https://store.steampowered.com/steamawards/nominations

También puedes ganar recompensas y subir de nivel en la dinámica oficial de los Steam Awards 2021 completando las 4 tareas oficiales: