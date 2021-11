Equipo femenino de Dota 2 responde a críticas de fans que creen que compraron su cupo

Polémicos comentarios. Pese a que la Dota Pro Circuit —el circuito de más alta competencia mundial para el esports Dota 2— está conformado casi en totalidad por equipos conformados por hombres, esto no quiere decir que no hayan cientos o miles de mujeres en el mundo buscando mejorar para ganar un espacio en los torneos más importantes del juego. Ahora, un team conformado solo por chicas acaba de ganar su ascenso a la segunda división del DPC, pero grande fue su sorpresa quizá cuando fueron criticadas y acusadas duramente por algunos fans del título.

Se trata de bumble bEE’s, un equipo conformado por cuatro jugadoras de diferentes partes del mundo. Resulta que ellas acaban de registrarse para jugar en la segunda división de la Dota Pro Circuit para la temporada siguiente. Pese a ello, muchos han criticado el hecho, pues consideran que no tienen experiencia y hasta las acusan de haber comprado el cupo.

¿Qué pasó? Bumble bEE’s ganó su lugar en dicha categoría debido a que SADBOYS, un equipo recientemente descendido, se desintegró de la noche a la mañana. Según las reglas de Valve, los cupos para esta segunda división (e incluso para la primera) pueden venderse u obtenerse mediante a acuerdos con organizaciones.

Equipo femenino de Dota 2 responde a críticas de los fans: creen que compraron su cupo

Sin embargo, el caso de bumble bEE’s parece ser diferente. Según explicó la organización del equipo, el puesto fue obtenido gracias al manager Hotaruz, quien era dueño del cupo y dirigió anteriormente a equipos con Wind & Rain y Team Archon.

A pesar de ese detalle, las cuatro jugadoras han recibido duras críticas en la comunidad de Dota 2. Muchos malos elementos las han calificado de novatas y de haber comprado sus cupos. Ante tantos comentarios, Papaya, una de los miembros del team, decidió pronunciarse en sus redes sociales:

“Este es el tuit que han estado esperando. Sí, soy yo. No, mi equipo no compró el cupo. ¿Por qué? Porque el sistema de cupos actual está roto y amo a mis chicas. No, no representamos a todas las mujeres en Dota, solo a nosotras. Sí, planeamos tomarnos esto en serio y divertirnos”, refirió la gamer en Twitter.

Bumble bEE’s está conformado actualmente por Papaya (Suecia), Butterfliess (Canadá), fari (Brasil) y michelle (Estados Unidos). El roster ha sido completado por el mencionado Hotaruz, quien también es de nacionalidad estadounidense.

Pese al pronunciamiento de Papaya, las críticas han continuado en los foros de la comunidad de Dota.