PlayStation Plus: Godfall estaría entre los juegos gratis de diciembre 2021 para PS4 y PS5

Los usuarios de PS4 y PS5 suscritos a PlayStation Plus tienen hasta el próximo 6 de diciembre para descargar gratis Knockout City (PS4/PS5), First Class Trouble (PS4/PS5) y Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, ya que a partir de esa fecha el servicio de suscripción ofrecerá tres títulos más para las dos consolas de PlayStation sin costo alguno. Una filtración asegura que entre estos juegos se encontraría Godfall.

Así como lo lees. En redes sociales se filtró información sobre el anuncio que haría PlayStation en los próximos días. Dicha publicación menciona que los juegos gratis de diciembre 2021 de PlayStation Plus serían: Godfall Challenger Edition (PS4/PS5), Mortal Shell (PS4) y Lego DC Super Villians (PS4).

Aunque el leaker acertó con sus filtraciones anteriores, es importante tomar con pinzas lo que menciona dicho insider, porque cabe la posibilidad de que la empresa nipona realice cambios en esta trilogía de juegos a última hora.

En el caso de que Godfall Challenger Edition (PS4/PS5), Mortal Shell (PS4) y Lego DC Super Villians (PS4) sean anunciados como los juegos gratis de diciembre 2021 de PS Plus, los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 suscritos al servicio podrán descargarlos a partir del martes 7 de diciembre en sus respectivas consolas.

Eso sí, para acceder a esta increíble promoción es importante que el gamer tenga una membresía activa a PlayStation Plus, ya que de lo contrario no podrá descargarlos, ni mucho menos disfrutar de los otros títulos que haya descargado en su consola por esta vía.

¿Qué es PlayStation Plus?

Se trata de un servicio de suscripción mensual que permite al propietario de una PlayStation 4 o PlayStation 5 disfrutar de partidas online con otros usuarios; además, de acceder a promociones exclusivas de descuentos y, por su puesto, a juegos gratis mensualmente.