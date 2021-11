Free Fire obtiene el premio de juego del año en móviles en Esports Awards 2021

El famoso battle royale de Garena para móviles iOS y Android sigue cosechando éxitos. Free Fire ha logrado obtener el premio de juego del año en móviles en Esports Awards 2021. De esta manera, el mencionado juego obtiene este galardón por segundo año consecutivo.

El título de Garena fue nominado en esta categoría junto a otros juegos móviles populares como PUBG Mobile, Arena of Valor, Mobile Legends, Call of Duty: Mobile, Brawl Stars, Clash Royale y League of Legends: Wild Rift.

Justin Lye, Gerente Global de Esports de Garena, dijo que todo su equipo estaba honrado de haber obtenido este premio, y dedicó la victoria a la comunidad global de Free Fire: sus jugadores, espectadores y aliados.

Aunque se habla poco de Free Fire entre la comunidad de jugadores en general, la realidad es que el juego de Garena es todo un fenómeno a nivel mundial, sobre todo entre los más jóvenes. Tan solo en este año ha alcanzado dos récords para un juego móvil, así como para los esports.

La Free Fire World Series 2021 de Singapur estableció un nuevo récord global de esports al tener un pico de 5.4 millones de espectadores concurrentes. Además, se ha convertido en el primer juego móvil del género battle royale en alcanzar mil millones de descargas en la Google Play Store. Su principal mercado es en Asia y Latinoamérica.