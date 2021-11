La Game Boy Advance que corre juegos de PS1 y Super Nintendo

Brutal ingeniería. Los aficionados al hardware de videojuegos son tan antiguos como la industria misma, y cada cierto tiempo descubrimos un nuevo gadget hecho por los modders más populares del globo. Algunos son tan geniales que incluso llegan a convertirse en productos comerciales (aunque escasos) y otros son meros experimentos de sofisticación. En esta oportunidad, te compartiremos uno que tiene un poco de todo: una Game Boy Advance que corre juegos de PS1, Super Nintendo y Sega Genesis.

Este brillante artilugio ha sido desarrollado por el talentoso modder y youtuber Rodrigo Alfonso. Su creación destaca por el gran ingenio y trabajo de compactación que ha realizado, pues no solo logró que la consola de Nintendo corra emuladores, sino que colocó todo el hardware necesario para ello en un cartucho que, aunque sea de dimensiones mayores, sigue siendo portátil.

En un video que publicó en su canal de YouTube, Rodrigo Alfonso repasó todos los pasos que hizo para crear esta obra maestra del modding. Básicamente, lo que hizo fue imprimir cartuchos de GBA personalizados e instaló dentro de ellos todo el hardware de una Raspberry Pi 3.

Por si no lo sabías, la Raspberry Pi es una de las computadoras SBC (system on a board) más compactas del mercado. Es muy usada para proyectos de aficionados como estaciones bluetooth, servidores, routers, cámaras, centro de entretenimiento, etc. Pero son también bastante utilizados para correr emuladores.

El frontend que utilizó Alfonso para su proyecto fue el conocido Retropie. Con la Raspberry Pi 3, los juegos pueden correr a una resolución máxima de 240 x 160 píxeles. Por supuesto, la mayor atracción es que se utiliza la carcasa original de la Game Boy Advance, con sus botones y altavoces originales.

Se trata de uno de los proyectos más originales y complejos hechos para la pequeña portátil de Nintendo que, dicho sea de paso, es una de las más populares para este tipo de ideas por lo fácil que es de modificar.