Dragon Ball Z: The breakers estrena nuevo avance y revela la fecha de su beta cerrada

Tendremos un nuevo videojuego de Dragon Ball, pero en esta entrega no estarán Goku, Vegeta, Gohan y los demás Guerreros Z. Bandai Namco sorprendió a todos los fans del manga creado por Akira Toriyama al presentar Dragon Ball Z: The breakers, un videojuego protagonizado por Kid Buu, Freezer y Cell.

A diferencia de Dragon Ball Z: kakarot y otros títulos de la franquicia, Dragon Ball Z: The breakers es un multijugador online que toma la fórmula de Dead by daylight, ya que un jugador controlará a Kid Buu, Freezer o Cell y tendrá que cazar a los miembros del equipo contrario.

PUEDES VER: Correcciones de GTA Trilogy retrasarán actualizaciones de Red Dead Online y GTA Online

Mediante un video gameplay de 11 minutos, los desarrolladores han mostrado gran parte de lo que ofrecerá el videojuego, como los personajes que deberán escapar de los ya conocidos enemigos de Goku, así como sus habilidades y escenarios donde se desarrollarán las partidas.

Así se juega Dragon Ball Z: The breakers

Si ya quieres disfrutar del título, te contamos que Bandai Namco lanzará una beta cerrada que se desarrollará en cuatro sesiones de cuatro horas cada una, entre el 3 y 4 de diciembre del presente año.

¿Cuándo llega la beta cerrada del nuevo juego de Dragon Ball Z?

La primera beta cerrada del videojuego estará habilitada para usuarios que residen en Norteamérica, Europa y Japón, quienes deberán registrarse a través de este enlace. Si vives en alguna de estas regiones y eres seleccionado, podrás disfrutar de la etapa de prueba en PC a través de Steam.

¿Cuándo se lanza Dragon Ball Z: The breakers?

La fecha de lanzamiento exacta aún no ha sido revelada con exactitud, pero el estudio señaló que Dragon Ball Z: The breakers llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC desde Steam en 2022.