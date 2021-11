Correcciones de GTA Trilogy retrasarán actualizaciones de Red Dead Online y GTA Online

Rockstar Games, empresa desarrolladora de GTA, está destinando la mayoría de sus recursos y su tiempo al arreglo de los múltiples errores encontrados en Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, lanzado recientemente. Esto tendrá como consecuencia inmediata el retraso de futuras actualizaciones de GTA Online y Red Dead Online.

El lanzamiento de GTA Trilogy fue calificado como ‘desastroso’ por usuarios y críticos. Según los reportes de medios digitales especializados en videojuegos, como Gamers RD, tanto Rockstar Games como Grove Street Games se están enfrentando a un vórtice de reacciones negativas.

Esto se debe, principalmente, al estado incompleto en que se lanzó la versión para PC de la colección remasterizada de Trilogy al público. De hecho, surgieron tantos inconvenientes que tuvieron que eliminarla brevemente del Rockstar Games Launcher luego de su despliegue.

Una de las posibles, y más temidas, consecuencias de este problema es que el tiempo y el dinero invertido en corregir los errores de la colección podrían aplazar considerablemente las actualizaciones de entregas como Grand Theft Auto Online y Red Dead Online.

Estos dos títulos no han recibido actualizaciones sólidas en un tiempo y sus fanáticos contaban con que esto cambiara durante el 2021. No obstante, parece que no será así.

Esto puede decepcionar a los usuarios de GTA Online y Red Dead Online que anhelan contenido nuevo, especialmente porque este último no ha recibido una actualización sólida en mucho tiempo.

Recuerda que GTA Trilogy incluye tres títulos clásicos de la franquicia de Rockstar: GTA III, Vice City y San Andreas.