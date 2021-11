Roblox: usa estos códigos de noviembre de 2021 en My Hero Mania para obtener artículos exclusivos

En Roblox, los usuarios pueden crear sus propios mundos y diseñar complicados y entretenidos juegos accesibles para todo el que quiera probarlos. Es por eso que la empresa desarrolladora de la plataforma, Roblox Corporation, se refiere a este como un ‘metaverso’. Esto significa que hay un sinfín de títulos distintos que los internautas pueden disfrutar, como el de ‘Squid Game’, ‘Adóptame! Adóptame!’ y, recientemente, el de ‘My Hero Mania’.

Esta última entrega permite que sus jugadores canjeen una cantidad de códigos a cambio de hermosos giros, así como también artículos alusivos a la famosa serie anime My Hero Academia (Boku no Hero) que no te imaginas.

¿Cómo canjear los códigos de My Hero Mania en Roblox?

Aquí te preparamos un listado de los códigos activos que estarán vigentes durante el mes de noviembre. Para intercambiarlos, solo debes iniciar el juego y esperar a que se carguen los recursos. Después, abre el menú y busca el cuadro que pide la combinación de números. Ahí deberás insertar alguno de estos códigos.

270kREAL – Canjear código por nueve giros

260ktime – Canjee el código por ocho giros gratis

the250k – Canjear código por giros gratis

240kCODE – Canjee el código por siete giros gratis

230kcode! – Canjear código por cinco giros gratis

Otros códigos