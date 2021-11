Pump it Up: los mejores temas que podías bailar cuando ibas al pinball

Cientos de jóvenes acudían a los pinballs a pasar un buen rato disfrutando de juegos como Metal Slug, Street Fighter o bailar Pump It Up. ¿Recuerdas algunos temas?

Pump it Up se lanzó oficialmente en 1999 y miles de peruanos disfrutaron de sus temas en los pinballs. Foto: Pump It Up