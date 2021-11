Amazon Prime Gaming: todos los juegos gratuitos que podrás reclamar en diciembre

A puertas de iniciar la temporada navideña, Amazon ha revelado la lista de videojuegos para PC que todos los miembros del servicio de suscripción Prime Gaming podrán agregar a su biblioteca de manera gratuita y permanente a partir del próximo miércoles 1 de diciembre.

A lo largo de todo el mes, los jugadores tendrán la oportunidad de canjear a través del sitio web un total de nueve títulos, entre los que destacan Need For Speed Hot Pursuit Remastered, Football Manager 2021, Frostpunk y Journey to the Savage Planet.

Además de esta colección de obras, Amazon Prime Gaming también otorgará como parte de su beneficio mensual una gran selección de contenido exclusivo para juegos populares, como Battlefield 2042, Apex Legends, Fall Guys y Genshin Impact.

Todos los juegos de PC que se podrán canjear en diciembre de 2021. Foto: Amazon

Amazon Prime Gaming: juegos gratuitos de diciembre

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Football Manager 2021 Frostpunk Journey to the Savage Planet Morkredd Spellcaster University Youtubers Life Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse Tales of Monkey Island Complete Pack

Amazon Prime Gaming: contenido gratuito de diciembre