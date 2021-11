The King of Fighters All Star tendrá colaboración con Guilty Gear

The King of Fighters All Star, el videojuego móvil basado en la antigua saga de SNK, acaba de anunciar hoy una colaboración de lujo. Se trata de un evento crossover que permitirá a los fans utilizar a los luchadores más representativos de otra conocida serie: Guilty Gear. Conoce aquí cuándo se celebrará esta colaboración y de qué trata exactamente.

Por si no lo sabías, Guilty Gear es una de las franquicias de juegos de pelea más populares en el mercado y su vigencia en la alta competencia del género lo demuestra. The King of Fighters All Star, por su parte, es uno de los experimentos más interesantes de la saga, pues mezcla la jugabilidad de un juego de rol con los de acción y los títulos de lucha.

Ya se ha confirmado que los personajes de Guilty Gear que llegarán a The King of Fighters All Star son Baiken, I-No, May, Dizzy, Ramlethal y Sol Badguy. Estos llegarán al juego móvil este martes 23 de noviembre, fecha en que iniciará el evento.

El estudio encargado del juego, Netmarble, confirmó el hecho a través de su sitio web oficial y precisó todo lo que recibirán los jugadores que se conecten en tal fecha.

Al iniciar sesión en The King of Fighters All Star este 23 de noviembre, todos los usuarios recibirán gratuitamente a May, la alegre miembro de Jellyfish Pirates. También será posible desbloquear al personaje principal de Guilty Gear, Sol Badguy, pero, para ello, tendremos que completar algunas misiones.

Todavía se está a la espera de más detalles para saber cómo se desbloquearán a los demás personajes a medida que dure el evento. Aun así, es probable que se agreguen nuevas mazmorras al mapa del juego, incluyendo una especial con recompensas exclusivas por tiempo limitado.

The King of Fighters All Star ya es conocido por realizar crossovers con otras franquicias de juegos de lucha. En el pasado ya hubo colaboraciones con Tekken, Dead or Alive y Samurai Shodown.