Fortnite: fecha del fin de la temporada 8 e inicio del capítulo 3

Todo preparado. Fortnite, el battle royale gratuito de Epic Games que ha conquistado el mundo de los videojuegos desde hace más de cuatro años, se prepara para celebrar uno de sus eventos más importantes del año en diciembre. Según apuntan reportes y rumores, el juego gratuito finalizará su vigente temporada 8 del capítulo 2 en este mes y dará inicio a una gran actualización que presentará el tan ansiado capítulo 3. ¿En qué fechas ocurrirá? Aquí te contamos todo lo que se sabe.

Los cambios de temporada de Fortnite suelen presentarse y celebrarse con algunos de los eventos que mayor audiencia han generado en cualquier videojuego. La llegada del capítulo probablemente no será la excepción y ya hay informes que apuntan una gran colaboración con una popular franquicia de Marvel.

El timing no podría ser más adecuado, pues aprovechando el estreno de Spider-Man: no way home, hay la posibilidad de que Epic Games revele su nuevo capítulo con un evento donde el protagonista sea el arácnido.

El último gran evento del battle royale (para cerrar la temporada 7) nos mostró cómo una nave espacial se llevaba la granja con jugadores incluidos. Ahora, tal como en la franquicia de Marvel, cualquier cosa puede pasar con el mapa de la isla y el inminente cierre de servidores temporal que podría transformar todo por completo.

Las fechas casi confirmadas por HYPEX. Foto: Twitter

Según un destacado dataminer de Fortnite, llamado HYPEX, el evento de cierre de temporada se llamará “The end” o “El final”.

“Ahora que se filtró la lista de reproducción de “The end”, finalmente puedo hablar sobre esto: el capítulo 3 está planeado para lanzarse el 7 de diciembre (y es muy bueno, por cierto). Black hole (el agujero negro) se quedará entre el 5 y el 6. Estas fuentes nunca se equivocaron en muchas cosas”, reveló en su cuenta de Twitter.

Vale precisar que HYPEX es uno de los filtradores más confiables sobre el battle royale. Ya ha logrado acertar con éxito pasadas predicciones. La más reciente fue la llegada de Naruto al juego.

Según las fuentes de HYPEX, los servidores de Fortnite cerrarían hasta el 6 de noviembre para dar pie al evento de inauguración del capítulo tres horas o días después.