Los cinco mejores juegos retro de pelea: ¿cuál fue tu favorito?

Seguro que alguna vez has probado los juegos de lucha porque se trata de un género muy accesible. Cualquier jugador sin experiencia puede empezar a dar golpes, patadas, puñetazos y otros movimientos en estos frenéticos combates. Si bien ahora vemos títulos con gráficos de alta calidad y una mejor jugabilidad, no siempre fue así.

Sin embargo, en la actualidad, hay clásicos títulos de pelea que hasta ahora son buscados y jugados por aquellos gamers que disfrutaron de luchadores como Ryu, Liu Kang y Terry Bogard en los años 90 e inicios de los 2000. A continuación, te mostramos una lista con los cinco mejores videojuegos retro de lucha.

Street Fighter II: The World Warrior

Es un videojuego de lucha originalmente lanzado para Arcade en 1991. Es la segunda entrega de la saga Street Fighter. Fue el primero en alcanzar fama mundial e iniciar el fenómeno de los videojuegos en el género de la lucha. Y fue desarrollado por la empresa Capcom.

En el elenco inicialmente se incluía a Ryu y Ken, los personajes principales del Street Fighter original, más seis nuevos personajes de distintas nacionalidades.

Mortal Kombat

Es un videojuego de lucha desarrollado y publicado por Midway en 1992 como el primer título de la saga Mortal Kombat y distribuido más tarde por Acclaim Entertainment para la mayoría de las plataformas caseras de la época.

El juego introdujo varias características clave de la serie, como los controles únicos de cinco botones y los movimientos sangrientos finales. La historia se centra en la travesía de Liu Kang para salvar al mundo del malvado hechicero Shang Tsung.

The King of Fighters 97

Es un videojuego de lucha desarrollado por SNK y perteneciente a la serie de juegos The King of Fighters. Es el cuarto de esta saga, y el juego marca el final de la historia Yamata no Orochi. De este clásico título de pelea se recuerda a personajes como Terry Bogard, Iori Yagami, Loena y Kyo Kusanagi.

Tekken 3

Tekken 3 es la tercera entrega de la popular saga de videojuegos de lucha Tekken. Fue publicada para la máquina Arcade en marzo del año 1997 y luego fue llevado a la plataforma de Sony PlayStation a mediados del año 1998. Bryan Fury, Yoshimitsu, King y Jin Kazama son algunos de los personajes más recordados de este juego de pelea.

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes

También conocido como Marvel Vs. Capcom o MVC, es el tercer videojuego en la serie de crossovers entre las compañías Marvel Comics y Capcom lanzado a principios de 1998. Los jugadores seleccionan un equipo de personajes de ambos universos para participar en combate y tratar de noquear a sus oponentes.

Este videojuego es de los primeros en usar batallas de personajes 2 contra 2 simultáneamente, además de tener la posibilidad de una mejor jugabilidad que los anteriores videojuegos de esta misma saga.