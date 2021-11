iPhone 13 Pro: prueba de rendimiento del teléfono en juegos móviles

En el mes de septiembre, Apple organizó su tradicional keynote, donde presentó la familia iPhone 13 al completo. Uno de los modelos más destacados es el iPhone 13 Pro. Este dispositivo destaca por integrar el procesador más avanzado de la compañía y la nueva tecnología de pantalla Promotion.

El iPhone 13 Pro tiene un procesador A15 Bionic de 3,23 GHz de potencia y 6 GB de RAM. En este caso tenemos el modelo de 128 GB de almacenamiento. Asimismo, su chipset tiene un CPU de 6 núcleos, con 2 de alto rendimiento y otros 4 centrados en la eficiencia. También encontramos una GPU de 5 núcleos, lo que le permite desplegar un 30% más de potencia con respecto a los modelos más poderosos de su competencia.

El primer título que probamos en el iPhone 13 Pro fue Call of Duty Mobile, un juego muy exigente que pesa más de 1 GB. El dispositivo tiene una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas, la cual no es muy grande. Sin embargo, el panel destaca por tener un buen brillo, un nivel de nitidez más que correcto y buenos ángulos de visión.

Como se sabe, la pantalla Promotion de los iPhone 13 Pro permite cambiar de frecuencia de refresco de 10 Hz a 120 Hz de forma dinámica, lo que hace que el contenido sea disfrutado cuando jugamos títulos como Call of Duty Mobile.

Call of Duty Mobile en el iPhone 13 Pro

El iPhone 13 Pro muestra los gráficos más altos posibles por sí mismo, a comparación del iPhone 12 Pro, en donde tienes que configurarlo de manera manual. Los gráficos del mapa y de las armas que utilizamos se ven muy bien.

Luego de una hora de varias partidas en Call of Duty Mobile, hemos podido comprobar que el dispositivo tiene un ligero calentamiento en la parte trasera y que ha consumido un 15% de batería.

Asphalt 9 es otro juego exigente en el que hemos probado el rendimiento del iPhone 13 Pro. Al iniciar el juego, comprobamos que este tiene un sonido muy potente y un estéreo excelente.

Asphalt 9 en el iPhone 13 Pro

Tras iniciar una carrera, observamos que los movimientos de pantalla son fluidos. La calidad gráfica y la nitidez de la pantalla ofrecen una buena experiencia de juego. Tampoco ha habido lag, ni cierres inesperados de la aplicación.

También hemos evaluado el iPhone 13 Pro con otro juego que es muy popular tanto en iOS como Android. Se trata de Pokémon GO. Los gráficos del juego de realidad aumentada se ven muy bien.

Ingresamos a la Liga de Combates GO para probar la fluidez del juego que no demora en cargar. En las batallas, los movimientos y ataques de las criaturas se ven de forma correcta y no hay lag. Lo mismo ocurre cuando queremos atrapar un Pokémon o ingresar a una Poképarada.

Por último, en el iPhone 13 Pro evaluamos el rendimiento del famoso juego de Garena. Se trata de Free Fire. Este título es menos pesado que Call of Duty Mobile, por ende, tampoco hay problemas en la fluidez y en los movimientos de disparo.

Tanto el mapa como los gráficos que podemos encontrar en Free Fire se ven de forma muy nítida, ya que las imágenes no presentan ruido. Incluso, tras varios minutos de juego, no ha habido lag, tampoco un calentamiento fuera de lo normal del iPhone 13 Pro.