Among Us: ¿qué son las monedas estrellas y cómo conseguirlas?

Como consecuencia de la última actualización del popular juego Among Us, dos nuevas formas de monedas corrientes fueron implementadas: las stars y los beans. Los beans, o frejoles en español, se ganan jugando en las partidas públicas y privadas de la plataforma, por lo que no hay demasiado para explicar al respecto.

Por el lado contrario, las estrellas o stars se tratan de un método más exclusivo de conseguir premios y otros objetos, y se adquieren con dinero real. Es decir, los usuarios deben comprarlas con tarjetas u otros servicios terceros para apoyar directamente a los desarrolladores del título de Innersloth.

En primer lugar, es necesario resaltar que ninguna de estas dos monedas son imprescindibles para participar de Among Us y juntarte con tus amigos para adivinar quién es el impostor. Son, más bien, un plus estético para los jugadores, y solo puedes intercambiarlas por elementos para adornar a tu tripulante.

Con esa información más clara, puedes concentrarte en obtener más estrellas. Estas se pueden obtener través de la tienda del juego, en el apartado del mismo nombre en la interfaz. Los precios en Among Us están en dólares estadounidenses, pero aquí te hacemos un recuento con su equivalente en soles.

Cantidad de estrellas US$ S/. 20 1.99 8.01 30 2.99 12.03 50 4.99 20.07 110 9.99 40.19 300 24.99 100.53

Por otro lado, también te adjuntamos los objetos disponibles para que los compres con tus frejoles o estrellas.