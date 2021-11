¿Un nuevo juego de The Legend of Zelda? Reportes apuntan a posible anuncio en The Game Awards

Se preparan. La gala de The Game Awards, la cual se ha convertido ya en uno de los eventos de la industria gaming más importantes de cada año, celebrará en diciembre su octava edición con el regreso al formato presencial que se suspendió el año pasado por la pandemia del coronavirus. Si bien la ceremonia está dedicada a premiar y reconocer los avances del rubro de videojuegos, otra de sus principales atracciones son los anuncios, también conocidos como ‘World Premieres’. Un reciente reporte señala la posibilidad de que haya uno sobre la saga The Legend of Zelda.

Así lo ha revelado un conocido insider de Nintendo cuyo alias es Samus Hunter. No es para menos, pues él ya ha estado involucrado en filtraciones anteriores con aciertos, especialmente de la saga Metroid.

Hay razones para creer que The Legend of Zelda pueda robarse unos minutos del programa en The Game Awards este año. La franquicia creada por Shigeru Miyamoto cumple 35 años desde su creación y quizá haya motivos para creer que se anunciaría un nuevo juego.

En su cuenta de Twitter, Samus Hunter no hizo más que asegurar que “las celebraciones por el 35 aniversario de The Legend of Zelda continuarán en The Game Awards”. Su predicción no dio más detalles, aunque compartió la publicación junto a una imagen con el estilo de Wind Waker.

Según insider de Nintendo, la gala tendría programado algo especial por el 35 aniversario de la saga de Link. Foto: Twitter

A propósito de la saga de Link, hace poco, Nintendo lanzó la edición de consolas Game & Watch basadas en la serie. Las mismas llegaron el último 12 de noviembre y cuentan con tres juegos clásicos incluidos: The Legend of Zelda (1986), Zelda II: The Adventure of Link (1987) y The Legend of Zelda: Link’s Awakening (1993).

Nominados al GOTY en The Game Awards 2021

En cuanto a The Game Awards, ya se han revelado los nominados a las diferentes categorías de este año. Hay tres juegos que disputarán el GOTY (juego del año):

Psychonauts 2

Resident Evil Village

It Takes Two

Metroid Dread

Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte

Deathloop

La ceremonia tendrá lugar el próximo 9 de diciembre a las 8.00 p. m. (hora peruana) y podrá seguirse en vivo a través de Twitch.