The King of Fighters XV: así puedes jugar gratis su beta abierta para PS4 y PS5

En la última edición del evento State of Play de PlayStation, la compañía japonesa SNK sorprendió a los fanáticos al anunciar que The King of Fighters XV tendría una beta abierta a nivel mundial antes de su lanzamiento oficial para que los jugadores puedan obtener una vista previa de su contenido.

Esta nueva entrega de la icónica saga de acción y lucha llegará el próximo 17 de febrero de 2022 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S y PC (vía Steam, Epic Games y Microsoft Store), y estará disponible tanto en versión digital como física.

¿Cómo acceder a la beta abierta de The King of Fighters XV?

La beta abierta estará disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5 desde este viernes 19 de noviembre a las 7:00 p. m. (hora del pacífico) hasta el lunes 22 de noviembre a las 7:00 a. m. (hora del pacífico). En el caso de Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, el título se podrá probar a partir de las 10.00 p. m.

Para descargar la versión de prueba, solo hay que acceder a la tienda de PlayStation Store y buscar el nombre de The King Of Fighters XV Demo (Open Beta). Una vez que lo encuentres, pulsa el botón agregar a la biblioteca y listo.

Los fanáticos tendrán la oportunidad de testear los distintos modos de juego online y offline de The King of Fighters XV, que incluye partidas casuales, salas de juego en línea, versus, entrenamiento y tutorial. Cabe resaltar que esta entrega admite juego entre generaciones de consolas.

¿Qué personajes que estarán incluidos?

Durante este periodo de prueba de The King of Fighters XV, los jugadores tendrán la posibilidad de elegir entre estos ocho personajes: